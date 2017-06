Rebane tegi vihmavee mõõteanumasse urineerides karuteene

Lääne-Austraalias Dalypis elav Tom Murray on meteoroloogidega teinud koostööd ja kogunud mõõtmisanumasse vihmavett juba 40 aastat, edastab ABC News.

«Läksin meteoroloogiameti jaoks panud vihmaveeanumat kontrollima, et kui palju selles vett on. Mõõtsin ära, et 20 millimeetrit, kuid minu arvates liiga palju, sest vihma ei olnud peaaegu üldse sadanud. Vaatasin lähemalt, et vedelik oli kollaka värvusega ja minus tekkis kahtlus,» lausus farmer.

Murray arvates tegi rebane vihmavee mõõtmisnõusse oma häda, sest kollane vedelik lõhnas nagu loomauriin. Valesse kohta põit kergendanud rebast ei ole tabatud.

Rebane / Frans Lanting/picture alliance / Frans Lanting/Scanpix

«Ma ei tea, miks rebane seda tegi. Äkki ta tahtis meid segadusse ajada ja näidata, et on vihma sadanud,» sõnas australlane.

Murray sõnul ei saanud vihmavee mõõteanumas olla tema koera Busteri uriin, kuna ta on alati enne koera mõõteanuma juures ja koeral ei ole harjumust urineerida nõusse.

Meteroroloog Neil Benneti teatel on rebase tegevus kurioosne, ta ei tea varasemast mitte ühtegi juhtumit, milles metsloom oleks häda teinud vihmavee mõõtmisnõusse.

«Mõõtmisanumates olev kollane vedelik on alati mõistatuseks, eriti veel siis, kui taevas ei ole ühtegi pilve. Olen kuulnud, et karjakoerad on vahel sellistesse anumatesse urineerinud, kuid mitte rebased. See on rebastel uus käitumine,» lisas Bennett.

Austraalia meteoroloogiaametil on sadades farmides vihmavee mõõteanumaid. Meteoroloogide sõnul tuleb tagada, et neis oleks ikka vihmavesi, mitte loomauriin.