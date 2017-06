Video: käsilaste inspiratsiooniks olid natside poolt piinatud juudi lapsed?

2015. aasta film «Käsilased» on eellugu filmidele«Despicable Me» (Mina, supervaras) ja «Despicable Me 2» (Mina, supervaras 2) ning selles kujutatakse käsilaste kujunemist ürgajast kuni 1960. aastateni.

Käsilased / Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA/Scanpix

Kriitikute arvates on käsilaste loojad võtnud aluseks juudi lapsed, kelle peal natsidest teadlased mürke ja gaase katsetasid, näiteks Cyclon-B gaasi.

«Tundub, et filmitegijad on kaasaja natsismi esindajad. See ei saa olla juhus, et käsilased meenutavad oma välimuselt kaitseriietuses juudi lapsi. Kas animafilmi tegijad tõesti ülistavad julmusi, mida nende lastega korda saadeti?» küsisid kriitikud.

Nad lisasid, et kuigi «Minions» on animakomöödia, on selles piinatud juudi laste allegooria.

Samas on neid, kes natsiversiooni ümber lükkavad. Nende arvates tuleks käsilaste eeskuju otsida hoopis 20. sajandi algusest pärit tuukritest, kes kandsid tuukriülikonda, mis meenutab ühesilmalist käsilast.

Käsilased ja nende võrdlus tuukriülikondadega / Kuvatõmmis/Youtube

20. sajandi alguse tuukriülikonnad / Kuvatõmmis/Youtube

Kinodesse on jõudnud uus film «Despicable Me 3» (Mina, supervaras 3), milles samuti neid kollaseid mehikesi näeb.