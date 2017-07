Supergalerii! Eesti tuntud mehed, kes on «vana» naise värskema vastu vahetanud!

Mis on see põhjus, et vanemad mehed ühel heal päeval otsustavad vahetada «vana» naise uuema mudeli vastu? On see (lähenev) keskeakriis või lihtsalt rahulolematus. Kindlasti ei ole siinkohal küsimus vaid meestes. Suhtes on ju kaks osapoolt. Toome teieni Eesti tuntud mehed, kes on enda eelmise elu «välja vahetanud» noorema partneri vastu.