Hertsoginna Catherine oleks teistsuguses elus võinud olla.........

Catherine selgitas, et iga-aastane Wimbledoni tenniseturniir oli ja on paljudele tennisehuvilistele noortele inspiratsiooniks, kaasa arvatud temale, edastab travelandlesure.com.

Cambridge'i hertsoginna Catherine / Mike Egerton/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

«Igal aastal Wimbledoni ajal veeretan ma oma peas mõtet, et kas mina ka oleksin võinud olla edukas tennisist,» lausus hertsoginna.

Catherine kuulus Šotimaal St. Andrewsi ülikoolis õppides sealsesse tennisenaiskonda.

Kuigi hertsoginna on alates 29. aprillist 2011 abielus prints Williamiga ja neil on kaks väikest last, kes pidevalt hoolt vajavad, ei ole ta loobunud oma lemmikspordialast.

Prints William ja hertsoginna Catherine / GLYN KIRK/AFP/Scanpix

Catherine lasi ehitada nende elukoha Amner Halli juurde tenniseväljaku ja on Wimbledoni tenniseturniiri korraldaja All England Lawn Tennis & Croquet Club patroon.

Kuna ta on patroon, siis on tal Wimbledoni võistlustele tasuta sissepääs ning ta istub koos kuningliku pere liikmetega eraldi loožis.

Catherine on vaadanud Wimbledoni võistlusi igal aastal, välja arvatud 2013, mil ta ootas prints George’i ja oli raseduse katkemise oht ning arst ei lubanud tal avalikel sündmustel osaleda.

Kuid ta kirjutas 2013. aasta Wimbledoni võitjale Andy Murrayle vabanduskirja, miks ta ei saa olla oma lemmiktennisisti edule kaasa elamas.

Andy Murray. / CHRISTOPHE SIMON/AFP/Scanpix

Lisaks Catherine’ile meeldib tennis ka ta emale Carole Middletonile ja õele Pippa Middletonile.

Cambridge'i hertsoginna Catherine ja ta õde Pippa Middleton (vasakul) / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Teada on, et šveitslane Roger Federer on Carole Middletoni lemmiktennisist. Federer oli ka hertsoginna õe Pippa pulmakülaline.

Roger Federer / CB/imago/Claus Bergmann/Scanpix

Wimbledoni tenniseturniir toimub 3. – 16. juulini.