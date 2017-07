Laine Randjärve fotomeenutus aastast 1997

«Noortepeo «Mina jään» eel tahaks meenutada, kuidas me terve perega 1997.aastal (20 aastat tagasi!!!) Koolinoorte Laulupeol käisime. Marit laulis, minul oli au juhatada kursavend Priit Pajusaare lugu Igavene laul, Liine sai oma esimesed suure peo elamused. Liine nüüd täpsustas, et tegelikult oli ta laulupeol käinud ka 1994.aastal juba. Mitmeid armsaid inimesi emam pole meie keskel, paljud on vaatamas meid eemalt. Hea meel on aga sellest, et hulga andekaid uusi tegijaid on seekord pidu juhatamas ja korraldamas! Jõudu ja ägedaid elamusi!»