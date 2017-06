Video: Bermuda kolmnurga lähedusse tekkis uus saar

Poolkuu kujuline saar asub Cape Pointi Devil’s Triangle (Kuradi kolmnurga) poolsaare tipu juures, edastab The Sun.

Bermuda kolmnurga lähedusse tekkis uus saar / Kuvatõmmis/Youtube

Kohaliku meedia teatel sai see ligi kahe kilomeetri pikkune ja 120 meetri laiune saar nime Shelly Island, kuna sellel on palju merekarpe.

Saarele andsid nime Cape Pointi elanik Janice Regan ja ta 11-aastane lapselasp, kes märkasid vees välja kerkivat saart juba aprillis. Nende sõnul oli see siis «väike muhk».

Saar pakub huvi nii loodusfotograafidele ja matkajatele, kuid geoloogide arvates võib see saar ohtlik olla.

USA Cape Hatterase looduskaitseala juhtivametniku Dave Hallaci sõnul üritavad inimesed ujudes saarele jõuda, kuid poolsaare ja uue saare vahel on tugev merehoovus, mis võib ohtlik olla.

Põhja-Carolina rannaalade ameti esindaja Bill Smith tõi esile veel ohtusid.

«Sealses meres leidub nii haisid kui raisid, kes võivad ujujaid rünnata. Võib olla haid ei olegi nii suur oht, pigem on selleks uuele saarele ujumine ja võimalik uppumine,» lausus esindaja.

Saar tekkis paika, mis kuulub kuulsa Bermuda kolmnuga koosseisu ning mis on maailma üks laevatatavamaid alasid.

Ekspertide sõnul võib saar jätkata kerkimist, «kasvades» lõpuks Devil's Triangle'iga kokku või kaduda taas vetevoogudesse.

Arvatakse, et Atlandi ookeanis Bermuda kolmnurgas, mille põhiala on Bermuuda saare, Puerto Rico loodetipu ja Florida poolsaare lõunatipu vahel, leiab aset midagi ebatavalist, müstilist ja paranormaalset, mille tõttu on seal viimase 100 aasta jooksul laevu ja lennukeid kadunuks jäänud.