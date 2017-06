Vietnami tuntud blogija Seeneema saadeti kümneks aastaks trellide taha

Oma blogis sageli Vietnami võime kritiseerinud 37-aastast naist süüdistati riigivastase propaganda levitamises, edastab cnn.com.

Vietnami blogija Nguyen Ngoc Nhu Quynh kohtus / TRAN VAN MINH/AP/Scanpix

Sõnavabaduse piiramise teemal sõna võtnud vietnamlanna kõige kuulsam lause on: «Kes paljastab, kui sa seda ise ei tee?»

2009. aastal jäi ta Vietnami võimudele silma sellega, et kritiseeris Hiina sekkumist Vietnami siseasjadesse, eriti aga hiinlaste raha abil boksiidikaevanduse rajamist.

Sisejulgeolkuagendid arreteerisid naise 10. oktoobril 2016 ja talle esitati süüdistus riigivastases propagandas.

USA inimõiguslased nõuavad Vietnami võimudelt Nguyeni ja teiste vietnamlastest riigikriitikute kohest vabastamist.

«Vietnamis on inimõigusolukord mõnevõrra paranenud, kuid siiski on rahumeelsete protestide käigus inimesi arreteeritud ja see teeb murelikuks,» lausus USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert.

Organisatsiooni Human Rights Watch Aasia osakonna juhi Phil Robertsoni teatel üritab Vietnami valitsus inimõigusaktivistide suid sulgeda.

«Rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid ei saa vaadata vaikides aktivist Nguyen Ngoc Nhu Quynhi süüdi mõistmist ja vangistamist kümneks aastaks. Tegemist on naisega, kes sai 2010. aastal oma tegevuse eest tähtsa inimõigusauhinna,» lisas Robertson.

Nguyen oli 2009. aastal kümme päeva trellide taga, kuna eiras Vietnamis kehtivaid reegleid ja seadusi ning reklaamis oma arusaamasid ebaseaduslikke viise kasutades.

Pärast seda andis ta allkirja dokumendile, mille kohaselt lubas blogimisest loobuda. Kaks kuud pärast vangistusest vabanemist võtsid võimult talt passi, et ta ei saaks välismaale reisida ja pärast seda hakkas ta taas postitama riiki kritiseerivaid kirjutisi.

«Kirjutasin oma blogis, et loobun kirjutamast, kuid võimud ei jätnud mind rahule. Seega on mul õigus öelda, mida ma arvan,» selgitas vietnamlanna.