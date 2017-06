Selle nädalavahetuse kõige säravamal peol saavad kõik osa glitteri hullusest!

«See pidu on täielik glitteri hullus! Saad sellest kõige paremini osa, kui lased ka end sädelusega üle kullata. Nii päästame valla kõige säravama osa enda seest, sest ka armastus on sisetöö, tants on sisetöö, muusika on sisetöö,» kirjeldavad eesootavat pidu klubi omanikud ise, kelle sõnul oli eelmine «sisetöö» väga lõbus.

Ööklubis 9/11 toimub glitteri pidu / Ööklubi 9/11

«Inimesed lasevad end vabamaks, kui neil on näomaaling – ja kui maaling on tervel klubitäiel rahval, siis tekitab see väga sooja ja lustaka ühtekuuluvustunde!» lisati.

House ja tech muusikat mängivad Manuel Mauer, EQ, Type-O, Taavi Tiirmaa, Jo-L, Hando Tõnumaa ja Mihkel Pruus. Kes aga kohale ei saa tulla, saab peole kaasa elada otseülekande abil, mida vahendab MULL Digital äpp.

Pidu Facebookis: facebook.com/events/792635947566673/