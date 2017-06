Lionel Messi abiellub täna oma kihlatu Antonella Roccuzzoga

Pulmas osaleb mitmeid Messi koondisekaaslasi ja sõpru, kellest enamik on jalgpallurid, edastab mirror.co.uk.

Juba eile saabus Argentinasse Barcelona mängija Luis Suarez koos oma naise Sofia Balbi ja lastega. Eralennukist nähti väljumas ka Jordi Albat, Sergio Busquetsi ja Cesc Fabregast.

Luis Suarez ja ta naine Sofia Balbi / EITAN ABRAMOVICH/AFP/Scanpix

Kõmufotofgraafidele jäid Rosarios silma ka Barcelona endised staarjalgpallurid Xavi Hernandez ja Carles Puyol.

Xavi Hernandez ja Charles Pujol / MARCELO MANERA/AFP/scanpix

Pulma saabunud Messi sõbrad tegid lennuväljal ühisfoto, milleks tegi ettepaneku Samuel Eto’o.

Kuigi Messist on ammu saanud rahvusvahelise kuulsusega staar ja ta elab Hispaanias, ei ole Rosarios teda unustatud ja sageli meenutatakse, kuidas ta jalgpallurikarjäär alguse sai.

Lionel Messi / Martin Rickett/PA Wire/PA Images/Scanpix

Messi abiellumise auks joonistas kohalik kunstnik Lisandro Urteaga suure seinajoonistuse, millel on kujutatud jalgpallurit ja kus tõdetakse, et jalgpall on võrratu.

Lionel Messit kujutav seinamaaling / EITAN ABRAMOVICH/AFP/Scanpix

Messi ja ta kihlatu on koos olnud kümme aasta ja neil on kaks poega, 2012 sündinud Thiago ja 2015 sündinud Matteo.

Messi ja Roccuzzo abielu sõlmitakse Rosario vabaaja keskuses, seal toimub ka pulmapidu. Seal on lisaks restoranile ka kasiino, spa, ujula ja treenimiskeskus.

Argentinas Rosarios asuv vabaajakeskus, kus toimub Lionel Messi pulm / EITAN ABRAMOVICH/AFP/Scanpix

Pulmakülalised majutatakse 188 toaga Pullmani hotelli, milles öö maksab 125 dollarit.

Nii vabaaja keskus kui hotell on Messi poolt reserveeritud ja sel ajal ei saa teised nende teenuseid kasutada.

Messil on aega minna pulmareisile, kuid juuli keskel peab ta Barcelonas tagasi olema.

Lionel Messi sünnikoht Rosario asub Argentina keskosas Santa Fe provintsis Parana jõe vasakul kaldal. Rosario on Buenos Airesest 300 kilomeetri kaugusel.