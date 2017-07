Paljastus! Miks Neeme Raud tegelikult telest lahkus!

Neeme Raud andis jaanuari lõpus sotsiaalmeedias teada, et loobub tööst «Aktuaalse Kaamera» ankruna. ERR´i uudistejuht Urmas Koogi sõnul oli Raua postitus sotsiaalmeedias üllatus ja šokk kõigi jaoks. Ametlikus teadaandes öeldi, et Raud lahkub tervislikel põhjustel. New Yorgi ülikoolis ajakirjandust ja Columbia ülikoolis rahvusvahelisi suhteid õppinud Neeme Raud alustas ajakirjanikutööd juba 13 aastaselt olles saatejuht Eesti Raadio noortesaates Mikriveski. 48-aastane teleajakirjanik oli aastaid ERR-i korrespondent Ameerika Ühendriikides ja Moskvas. Nüüd on ta aga täiesti uues rollis ja on võtnud endale koera. Mees on käinud Eestis psühholoogi juures mõned korrad. Koeravõtmine on mõjunud mehele vaid positiivselt: «Psühholoog ütles mulle, et koer on looduslik antidepressant, ta tõmbab stressi maha» räägib Neeme.

Koer Maximillian hoiab Neemet tegevuses. Neeme räägib Kroonikas: «Mul on tekkinud vastutustunne, mida oli mu ellu õudselt vaja.» Neeme lahkus töölt sellepärast, et tööd oli liiga palju. «Elu keskel võiks võtta ühe sellise pausi» räägib Neeme. «Järgmine hetk olen juba kuuskümmend ja siis on pensioniaeg.»