Video: Trump solvas Twitteris saatejuhte, nimetades neid psühhoks ja poolearuliseks

USA president kirjutas oma tviidis, et need kaks saatejuhti solvasid teda kriitikaga ning tahtsid temalt uue aasta alguses intervjuud kui nad olid kutsutud nädalalõppu veetma Floridasse Mar-a-Lago villasse, kuid ta teatud põhjusel keeldus.

Joe Scarborough ja Mika Brzezinski (paremal) / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Trumpi sõnul oli Brezezinski vahetult enne seda lasknud oma nägu kohendada, naise nägu oli tursunud ja verine.

Mika Brzezinski / Stephen Lovekin/AFP/Scanpix

Trump tümitas ka Scarborough’t, nimetades teda psühho-Joeks ning Brzezinskit kirjeldas ta kui poolearulist ja madala intelligentsiga naist. President kinnitas, et ta ei vaata enam kunagi saadet «Morning Joe».

Joe Scarborough ja Mika Brzezinski (vasakul) / MICHAEL NAGLE/NYT/Scanpix

USA meedia, kaasa arvatud mainekad väljaanded, nimetasid Trumpi nüüdset tviiti tema kõige rumalamaks, üle võlli seksistlikuks ja vihavaenu külvavaks.

Trumpi ajakirjanikevastast rünnakut kommenteerisid ja kritiseerisid nii vabariiklased kui demokraadid.

Demokraadid mõistsid Donald Trumpi solvangutviidid hukka / Drew Angerer/AFP/scanpix

Lisaks võttis Twitteris sõna kanalite MSNBC ja NBC News avalike suhete juht Mark Kornblau, kes kirjutas: «Ma ei arvanud, et saabub päev, mil mul on alandav USA presidendi märkusele vastata».

Uudistekanali CNN teatel asus USA esileedi oma meest avalikkuses kaitsma.

Melania Trump / Cheriss May/Cheriss May/Sipa USA/Scanpix

«Esileedi on varem öelnud, et kui tema abikaasat rünnatakse, siis ründab Donald Trump oma vastasid kümme korda tugevamalt,» teatas Melania Trumpi esindaja Stephanie Grisham.

Esileediks saades teatas Melania Trump, et ta tahab tegeleda netikiusamise teemaga ja näidata, et kui palju halba see teha võib.

CNN tõi esile, et aasta alguses Mar-a-Lagos tehtud fotodel ei ole näha Brzezinski nägu pundununa ja verisena ning Trump valetab ka selle kohta, et ta keeldus siis intervjuust.

CNNi allikate teatel osalesid nii Triump kui kaks nimetatud saatejuhti Mar-a-Lagos uusaastapidustustel, Trump andis neile intervjuu ja neil toimus ka eravestlusi.

Kriitikute sõnul kasutab Trump alates presidendiks saamisest Twitterit aina sagedamini solvangute edastamiseks ja talle mitte meeldivate inimeste kiusamiseks.