Kukerpillid: Me oleme nii vanad, et meil ei ole enam midagi karta!

Ansambel Kukerpillid esines tänasel eesistumise kontserdil ning nentis, et igal rahavahetuse ja euroliidu ürituse ajal on nemad ikkagi pilli mänginud ning jätkavad mängimist lõpuni välja! Mehed on minema peletanud nii Vene sõdurid ning küllap läheksid ka terroristid nende laulu peale minema. Kukerpillijad meenutavad videos raha väärtuse muutumist – kunagi sai näiteks lipsu 15 sendiga ning kontserdi honorar oli 100 krooni, nüüd ei saa euro eest isegi rosinasaia!