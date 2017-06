Video: Hollandis leiti 4,5 miljardi aasta vanune meteoriit

Reutersi teatel nägid kümned inimesed selle aasta 11. jaanuaril Hollandis ja Belgias taevas tulekera, kuid eriti palju tähelepanekuid saadi Hollandist Waterlandist Broekist.

Jaanuarikuine kosmiline objekt langes Broekis ühe kuuri katusele seda lõhkumata.

Hollandis leitud kivimeteoriit / Koen van Weel/AFP/Scanpix

Teadlaste sõnul on 200 aasta jooksul Hollandist koos nüüdse meteoriidiga leitud kokku kuus meteoriiti.

Astronoomide teatel on meteoriidid pärit Marsi ja Jupiteri vahelisest asteroididevööst.

Astrogeoloogi Leo Kriegsmani sõnul on meteoriit, mis on Maa pinnale langenud tahe keha ehk meteoorkeha jääk, oma vanuse tõttu huvitav uurimisobjekt. Tegemist on klassikalise kondriidi ehk kivimeteoriidiga.

Hollandis leitud kivimeteoriit / Koen van Weel/AFP/Scanpix

Teadlaste arvates kukub Hollandi alale üks selline meteoriit iga 3 – 4 aasta järel, kuid alati ei leita neid.

Eelmine meteroriit leiti Hollandist 27 aastat tagasi, see oli Saksa piiri lähedases Glanerburgis.