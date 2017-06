Kurvikast telekokast Nigella Lawsonist on saanud «skelett»

Briti meedia teatel teeb 57-aastane staarkokk Lawson uut kokasaadet ja ta postitas sotsiaalmeediasse foto, millel on teda näha musta värvi kleidis, olles märgatavalt muutunud.

Nigella Lawson / instagram.com

Instagramis fotot näinud kommenteerisid, et ta näeb välja nagu «skelett», kuid see oli mõeldud komplimendina.

Lawsoni värske pilt on saanud 33 000 meeldimist ja sadu positiivseid kommentaare.

Näiteks oli neid, kes avaldasid soovi temaga koos õhtust süüa, kuna ta on «kuum».

Oli ka neid fänne, kelle arvates on kuulus kokk liiga palju kehakaalus kaotanud ja näeb oma vanusest vanem välja.

«Kallis Nigella, sa näed sellel pildil välja ohtlikult alakaaluline ja habras. Minu silmis olid sa täiuslikum ja naiselikum, kui su kehakaal oli suurem, ilus inglise roos, ja sa olid pirnikujuline,» kirjutas keegi meesfänn.

Nigella Lawsoni kehakaal on olnud kõikuv, ta on ka varem kaalu kaotanud. 2015. aastal paljastas ta meedias, et ta kannab varasema 46 suurus riiete asemel suurust 42.

Nigella Lawson / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Lawsoni sõnul langeb ta kaal järkjärgult, mitte kiiresti. Telekoka teatel sööb ta stressis olles palju šokolaadi ja snäkke ning need on tõstnud ta kehakaalu. Kui ta neist loobus, siis hakkas kaal alanema.

Nigella Lawson / Backgrid/Scanpix

Lawsoni on kuulsust kogunud ka oma tormilise eraelu ja lahutusega. Staarkokk tunnistas 2013. aastal kohtus, et ta tarbis oma laste ees kokaiini ja kanepit.

Kohus ei karistanud teda selle eest, kuna tema narkootikumide tarbimine ei olnud otseselt seotud lahutusprotsessiga.

Nigella Lawson oli kuni 1988. aastani suhtes inimõigusadvokaadi Geoffrey Robertsoniga, kes ta maha jättis.

1992. aastal abiellus ta Itaalias Veneetsias ajakirjanik John Diamondiga, kellega tal on tütar Cosima ja poeg Bruno. Diamond suri 2001. aastal 47-aastasena kõrivähi tagajärjel.

Lawson abiellus 2003. aasta septembris jõuka kunstikoguja Charles Saatchiga. 2013. aastal nähti kuulsat paari Londoni restoranis üksteist sõimamas ja Saatchi haaras Lawsoni kaelast nagu tahtes teda kägistada. Toimus kiire lahutus, mis jõustus 31. juulil 2013.