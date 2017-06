G20 kohtumist turvama pidanud Berliini politseinikud saadeti pidutsemise tõttu ära

Saksa meedia teatel saadeti eile Hamburgis laialt pidu pidanud 220 politseinikku tagasi Berliini.

Politseivalve Hamburgi messikeskuse juures, kus toimub G20 kohtumine / FABIAN BIMMER/REUTERS/Scanpix

Hamburgi linnavõimude teatel käitusid Berliini politseinikud ülbelt, pidades kahe kolleegi sünnipäeva, seal tarbiti rohkelt alkoholi, tantsiti, urineeriti avalikult ja seksiti.

Politseinikud Hamburgi raekoja juures / Patrick Franck/imago/Manngold/Scanpix

Berliini politseijuht Klaus Kandt vabandas oma alluvate käitumise pärast, kuid samas kaitses neid. Ta rõhutas, et pidu peeti tööst vabal ajal ja see toimus eramaal.

Berliini politsei teatas juhtunust Facebookis, kinnitades peo toimumist.

Kirjutis, mis kannab pealkirja «Berliini peopolitsei» tõdetakse: «Jah, me pidutsesime. Meie peost lahvatas skandaal, kuid saage aru, vormita oleme me ka ainult inimesed oma soovide ja tahtmistega».

Kandt selgitas, et kuna politseinikud on riigi teenistuses, siis peaksid nad aru saama, mis on teo tagajärjed. Ta lisas, et osa politseinikke võidakse viia madalamale ametikohale, kuid nad ei ole hakkama saanud millegi kuritegelikuga.

Berliinist saadeti Hamburgi G20 kohtumist turvama 500 politseinikku, seega umbes pooled saadeti tagasi.

G20, mis asutati 1999. aastal, on kahekümne rahandusministri ja keskpangajuhi grupp. Sinna kuuluvate tööstusriikide ja areneva majandusega riikide ministrid ja finantsjuhid kogunevad arutamaks maailma majandusküsimusi ja leidmaks lahendusi.

G20 liikmed on Argentina, Austraalia, Brasiilia, Euroopa Liit, Hiina, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Mehhiko, Prantsusmaa, Saksamaa, Saudi Araabia, Türgi, Suurbritannia, USA ja Venemaa.

Euroopa Liitu esindavad eesistujariik ja Euroopa Keskpanga president.