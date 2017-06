Põhja-Korea õpilased peavad põua tõttu põlde kastma

Radio Free Asia teatel peavad lapsed alates mai keskpaigast rassima iga päev põldudel kell 5.00 – 10.00 ja alles siis tohivad nad kooli minna.

«Õppetöö algab põua tõttu kell 11.00. Põhja-Korea liider Kim Jong-un teeb sageli raketikatsetusi ja ähvardab läänt, samas ta oma inimesed peavad kannatama. Põhja-Korea on tuntud kui riik, kus inimesed on alatoidetud ja kus esineb nälga,» teatasid raadiouudised.

Põud / Kim Kwang Hyon/AP/Scanpix

Lõuna-Korea admetel tegi Põhja-Korea 13. maist kuni 23. juunini vähemalt viis raketikatsetust.

Lõuna-Korea inimõiguslaste arvates peaks naaberriik militaarfinantsid suunama põllumajandusse, siis ei oleks selles riigis näljahädasid.

Möödunud nädalal teatas Põhja-Koread tabanud põuast sealne suurim väljaanne Rodong Sinmun selgitades, et võimud on põldude niisutamiseks eraldanud 1300 sprinklerit ja 2100 kaasaskantavat veepumpa.

Põhja-Koreas on põud / Bobby Yip/Reuters/Scanpix

Põhja-Korea teleuudised näitasid, et vähemalt kolm veehoidlat, millest kaks on Lõuna-Hwanghae provintsis ja üks pealinna Pyongyangi lennuvälja lähedal, on kuivad.