Selgeltnägija ostis nõiavõimetega kassi, kes ajas oma eelmise omaniku hulluks

Dmitri R-i teatel ei uskunud ta enne kass Utkinsi saamist üleloomulikku ega nõidadesse, kuid selle kassi käitumine pani ta arusaamasid muutma, edastab Siberian Times.

«See kass käitus väga ebatavaliselt. Ta oskas siseneda ruumi läbi suletud uste ja mul oli vahel tunne, et ta loeb ja kontrollib mu mõtteid. Olin tema kontrolli all. Ma ei söö kala ega vorsti, kuid kass tahtis neid ja mul tekkis isu, kuid kui kass hakkas sööma, siis minul isu kadus,» lausus mees.

Samuti meeldib sellele kassile taevast, eriti öist tähistaevast vaadata. Endise omaniku arvates nägi ta seal seda, mida inimesed ei näe isegi mitte kõige paremate teleskoopidega.

Dmitri R-i teatel tundis ta kass Utkinsi juures end aina ebamugavamalt, tal tekkisid tervisehäired ja ta ei saanud magada. Samuti hakkas ta abielu lagunema, sest ka ta abikaasale see nõiakass ei meeldinud. Pere otsustas kassi ära müüa.

Kummalisest kassist kuulis Balgovešenskist 4500 kilomeetri kaugusel Novosibirskis elav selgeltnägija, kes oli valmis selle kassi ära ostma.

Väidetavalt on tegemist Novosibirski kõige kuulsama segeltnägija ja ennustajaga, kes silmagi pilgutamata käis kassi eest välja viis miljonit rubla (umbes 80 000 eurot).

Novosibirski selgeltnägija kasutab ostetud kassi oma seanssidel assistendina.

Kassi päranduseks saanud ja siis ära müünud mehe sõnul on kassi uueks omanikuks noorepoolne blond naine, kes käib hästi riides ja on jõukas.

Mehe teatel ei soovinud see naine oma nime avalikustada, kuid tal on olemas lehekülg, kus ta oma teenuseid reklaamib.

Nõiakassi juhtumit sotsiaalmeedias kommenteerinud mainisid, et äkki on tegemist kirjanik Mihhail Bulgakovi raamatu «Meister ja Margarita» kassiga, kellel on kummalised võimed, kuid tema nimi on Peemot.