Kasabian: võtame väljakutse Eesti publikuga vastu!

Kasabiani plaadist «West Ryder Pauper Lunatic Asylum», mille edu neid maailma suurnimede hulka lennutas, ilmumisest on möödas 8 aastat. Täna on bänd võtnud suuna ausamale ja otsekohesemale laulukirjutamisele ning seda saame Serge Pizzorno sõnul kuulda ka Tallinnas.

Küsimusi küsis Irene Kivi (Tallinnast), vastas Serge Pizzorno (Suurbritanniast).

Kas see vastab tõele, et Britid ei räägi oma tunnetest? Teie viimane album «Crying Out Loud» (2017) on teie kuuest plaadist ausaim?

Ma kirjutasin selle albumi kuue nädalaga ja ma tõesti ei ole varem lugusid kirjutades oma tunnetest rääkinud. Mind inspireeris palju John Lennon ja minu bändikaaslane Tom. Tal oli seljataga raske lahkuminek ning plaadil on mitu lugu, mis said kirjutatud tema «ellu äratamiseks».

Kas positiivsust on raskem väljendada?

Brittidel sõnades kindlasti. (naerab.)

Mis on viimase albumi tagasiside olnud?

Täiesti uskumatu ja väga positiivne. Publik annab kontsertidel meile tagasi tohutult energiat. Eriti Britid, kes on tuntud oma hullumeelsuse poolest.

Sellele jätkuks ma pean Sind hoiatama, Eesti publik võib olla parim või halvim.

Nüüd ma olen veel rohkem põnevil (naerab). Mulle meeldivad uued paigad, inimesed ja kohad ning me võtame selle väljakutse Eesti publikuga vastu. Ma luban, et anname 110% ja ühe vinge show!

Kas Sa enne kontserti liblikaid tunned?

Enam mitte. (jääb mõtlikuks.) Ma olen pigem elevil, aga see on tänaseks minu igapäevatöö, mida naudin, aga laval olles ma nagu mediteeriks, lähen kohta, mis on hea, soe ja kui publik minuga sinna kaasa tuleb - see ongi parim tunne maailmas.

Millist Kasabiani lugu mäletatakse kõige paremini 30 aasta pärast?

Loodetavasti ma ei ole seda veel kirjutanud. (Naerab.) See on omaette ime, kui laul hakkab elama nagu inimene. «Fire» on meie laps, kes on suureks kasvanud ja kodunt välja kolinud.

Kuidas suhtud laulukirjutajatesse nagu Kanye ja Drake?

Kanye on suurepärane laulukirjutaja. Ma hindan seda, et ta kirjutab oma lood ise, mitte 16-pealise tiimiga, kes on kõik palgatud ühte järgmist mitte midagi ütlevat poplugu kokku panema. Ma põlastan seda popmuusika juures kõige rohkem. Kanye muusika on ausa teksti ja sõnumiga ning ta kontsert on väga hea. Drake'i kohta ma ei oska midagi öelda, aga midagi ta peab õigesti tegema.

Rääkides kontserditest, siis te esinete ühe festivali järel teisel melu ja muusikat armastavatele inimestele. Kas pidutsemine käib Kasabianiga käsikäes?

(Naerab.) Ma ei mõista artiste, kes kohe pärast kontserti magama lähevad. Mul on vaja oma esinemisjärgset energiat kuskile suunata. Soovin alati jääda festivalile või linna, kus peatume. Ma olen suur avastaja ja ringi seikleja ning ma ei jõua ära oodata, mida Tallinnal meile pakkuda on - ja kellele ei meeldiks drink või kaks.

Kasabian esineb Tallinnas, Õllesummeril 5. juulil.