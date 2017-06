Pildid ja video: Londoni kangelaspolitseinikul oli nugadega terroristide vastu vaid kumminui

Juhtumis hukkus kaheksa ja sai kannatada 48 inimest, nende seas ka relvastamata politseinikud, kes üritasid terroriste takistada, edastab The Guardian.

Kaader sündmustest Borough Marketil. / HANDOUT/REUTERS

Kolm ründajat, kes kandsid pommiveste, lasti politseinike poolt maha.

Selle rünnaku üheks kangelaseks peetakse 38-aastast liikluspolitsenikku Wayne Marquesi, kes oli üks esimesi, kes saabus sündmuskohale.

Wayne Marques / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Vähem kui kaks aastat politseis töötanud mehel oli nugadega relvastatud terroristide vastu vaid kumminui.

«Ma olin nagu mõni vesternikauboi, kes peab võitlust relvastatud kurikaeltega, kuid tal endal relva ei ole. Vaatasin, mida nemad teevad ja vastavalt sellele tegutsesin mina,» lausus mees.

Wayne Marques / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Nüüd esmakordselt meedias juhtunust rääkinud Marquesi sõnul pussitasid terroristid teda pähe, näkku ja jalga.

Wayne Marques / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Ma ei saanud alguses aru, mis toimub, pidasin juhtunut liiklusõnnetuseks. Siis aga nägin pussitajaid ja vigastatud inimesi ja mulle oli selge, et tegemist on rünnakuga. Minu eesmärgiks oli ründajad inimestest eemale tõrjuda,» teatas liikluspolitseinik.

Wayne Marques / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Marques lisas, et ta sai ründajatelt, kelleks olid 22-aastan Youssef Zaghba, 27-aastane Khuram Butt ja 30-aastane Rachid Redouane, mitu noahoopi ja ta ei saanud kiire tegutsemis tõttu aru, et need olid rasked. Pähe saadud hoobi tõttu kaotas ta ajutiselt ühest silmast nägemise.

«Sain tugeva noahoobi ka jalga, samas üritasin ründajate vastu võidelda, kuigi mul ei olnud muud relva kui kumminui, millega vehkisin igas suunas. Sisetunne ütles, et tänu sellele jään ellu,» lisas politseinik.

Wayne Marques / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Marquesi vigastused olid rasked ja lõpuks ta vajus kokku, kuid õnneks olid kolleegid kohe kohal.

Ta arvas, et sureb, sest silme eest läks mustaks ja ta langes maapinnale. Marques ärkas haiglas alles 9. juunil ning ta paranemine kestab seni, seega on tööle tagasi pöördumisest veel vara rääkida.

Liikluspolitsenik end kangelaseks ei pea, sest rünnakus kaotas elu kaheksa inimest.

«Minu tööks on inimesi kaitsta ja seda ma tegin, kuid siiski oli hukkunuid. Sellised rünnakud on aina sagenenud, tuleb olla valvel,» lisas Marques.