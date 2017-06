«Tähesõjad» filmide R2-D2 droid müüdi 2,76 miljoni dollari eest

Oksjonimaja Profiles in History teatel kasutati seda 110 sentimeetri pikkust droidi «Tähesõjad» filmiseeria kolmes esimeses filmis, mis olid 1977 valminud «Star Wars Episode IV: A New Hope», 1980 «Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back» ja 1983 «Star Wars Episode VI: Return of the Jedi», edastab foxnews.com.

Droid R2-D2 / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Oksjonimaja ei paljastanud, kellest sai droidi omanik, kuid nad teatasid, et see objekt oli nüüd müüdud «Tähesõjad» filmides kasutatud esemetest kõige kallim.

Kahes esimeses «Tähesõjad» filmis Luke Skywalkeri, keda kehastas Mark Hamill, käes olnud valgusmõõga eest maksti 450 000 dollarit ja esimese filmi Darth Vaderi (David Prowse) kiivri eest 96 000 dollarit.

Enne oksjoni arvas oksjonimaja, et kõige kallimaks esmeks saab droid ja nii oligi.

«Tähesõjad» filmisaaga jooksul on robot R2-D2 olnud koos mitme tegelasega, kaasa arvatud Anakin Skywalkeri, Leia Organa, Luke Skywalkeri ja Obi-Wan Kenobiga.

Kolmes esimeses «Tähesõjad» filmis andis R2-D2-le hääle inglise näitleja Kenny Baker. R2-D2 mõtles välja tuntud ameeriklasest disainer Ralph McQuarrie ja selle ehitas eriefektide looja Tony Dyson.

Veel müüdi sellel oksjonil USA ulmedraamasarja «Battlestar Galactica» 23 laeva mudelit, mille eest maksti 1,8 miljonit dollarit ning ulmefilmis «Aliens» Bill Paxtoni peas olnud kiiver, mille eest maksti 51 000 dollarit.