Marsi kulguri Opportunity foto metallobjektist pani sotsiaalmeedia kihama, kas tõesti ufo?

Opportunity panoraamkaameraga tehtud foto pärineb 17. märtsist, mis oli Marsi sol 348, ja sellel on näha läikivat ja säravat, nagu metallist objekti, mis on Marsi Meridiani Planum alal, edastab news.com.au.

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotot on lahatud igast kandist ning osa kommenteerijaid on veendunud, et tegemist on maaväliste olendite lennumasinaga.

«No nii NASA? Tundub, et Marsi kulgur jäädvustas ufo. Kas see on tõesti nii?» kirjutas üks sotsiaalmeedia kasutaja.

Opportunity ja Marss / NASA/REUTERS/Scanpix

Samas oli neid, kelle sõnul jätab pildi kvaliteet soovida ja selle tõttu näeb igaüks selles objektis, mida näha tahab.

Siiski oli rohkem neid, kes arvavad, et Opportunity jäädvustas Marsil tulnukate lennumasina.

«Tegemist on särava objektiga, mis suure tõenäosusega on tulnukate alus,» kommenteeriti.

Fotot näinud ekspertide sõnul tuleb arvesse võtta vahemaid ja skaalat. Opportunity tegi pildi võrdlemisi kaugel asuvast objektist, mis võib tunduda suure ufona.

NASA teadlaste arvates on see läikiv asi siiski pärit Maalt ja inimkäe valmistatud. Näiteks Opportunitylt ära kukkunud osa või mingi objekt, mille jättis Marsile maandur, mis kulguri sinna tõi.

Teadlaste sõnul on Punasel planeedil mitu kulgurit, seal on maandureid purunenud ja planeedi juures on uurimissatelliite ning see lubab oletada, et nende tõttu on Marsil juba mõnevõrra Maa prügi.

Opportunity ja Marss / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Marssi seostatakse juba ammu sellise nähtusega nagu pareidoolia. Selle puhul tõlgendatakse tundmatuid objekte läbi tuntute ja teadaolevate.

Ufoküttide väitel on Marsil viiteid seal miljonite aastate eest eksisteerinud tsivilisatsioonidele, mis kas teistelt planeetidelt pärit kurikaelte või tuumasõja tõttu hävinesid.

NASA kulgur Opportunity jõudis Marsile 25. jaanuaril 2004, olles nüüdseks Mars Exploration Rover Missioni raames suurima vahemaa, mis on 2017. aasta jaanuari seisuga 43 kilomeetrit, läbinud kulgur.

See kulgur pidi töötamat 90 Marsi soli, kuid töötab siiani, kuna Marsi tuuled hoiavad ta päikesepaneelid puhtana.