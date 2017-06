Kas Emilia Clarke paljastas kogemata Daenerys Targaryeni saatuse?

Selles sarjas draakonite ema Daenerys Targaryeni kehastav Emilia Clarke andis intervjuu väljaandele Rolling Stone ja ta vist kogemata paljastas, mis saab ta tegelasest edasi.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina / Helen Sloane/AP/Scanpix

Clarke rääkis intervjuus veel ka Hollywoodi seksismist, USA presidendist Donald Trumpist ja oma isa surmast vähihaiguse tõttu.

Siis aga tuli juttu ta tegelasest, draakonite emast, ning tema muutumistest läbi kuue hooaja.

«Muutused on vajalikud. Daeneryse puhul on tegemist naisega, kes on võimeline sõda pidama, seda võitma ja ellu jääma. Näitlejana pean sellest aru saama ja seda näitama, mõistma, mis toimub tema sees, tema hinges,» sõnas Clarke.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina / HBO/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Näitleja sõnul oli tal pärast isa surma võtetel keskendumisega raskusi, kuid ta sai sellest üle, muutudes Daeneryseks ja suunates kogu oma energia selle tegelase kehastamisse.

«Olen nüüd paljastaja, tavaliselt ei ole ma Iirimaal Belfastis pikalt, kuid seitsmenda hooaja võtete ajal olin. Olin seal Daenerysena. Tegemist on väga huvitava hooajaga, sest mitmed lahtised otsad sõlmitakse kokku, on huvitavaid liine, mis panevad kaasa elama. Kuulujutte on selle seriaali ümber alati olnud, et võivad tulla veel mingid eelosad ja lõpposad. Mina igatahes olen veel ühe hooaja Daenerys ja siis on minu tegelaskujuga kõik,» teatas Clarke.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina / HBO/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Oletatakse, et Clarke viitas sellega draakonite ema karmile lõpule.

«Daenerysel on veel nii mõndagi ees ja ta peab läbima raskeid katsumusi, ta peab end ainsaks õigeks valitsejaks,» nentis näitlejanna.

«Troonide mängu» seitsmes hooeag algab Fox kanalil 17. juulil.