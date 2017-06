Pildid ja video: pesukaru rünnaku tõttu koletiseks muutunud tüdruk sai uue nina ja kõrva

14-aastasele Charlotte Ponce’ile tehti hiljuti operatsioon, milles ta sai uue nina ja kõrva, mis tehti temalt endalt võetud kõhredest, luuosadest ja koest, edastab mirror.co.uk.

Charlotte Ponce / /Caters News Agency/Scanpix

Arstid arvasid, et imikuna raskelt vigastatud tüdruk ei jää ellu, sest ta kaotas palju verd ja haavad olid sügavad.

Pere sõnul võis lemmikloomana peetud pesukaru beebivoodis olnud last rünnata piima tõttu, mis oli lutipudelist tüdruku näole sattunud.

Charlotte Ponce imikuna enne pesukaru rünnakut / /Caters News Agency/Scanpix

Vanemad kaotasid pärast tütre vigastada saamist lapse hooldusõiguse ning kohus määras ta kasuvanemateks sugulased. Sharon ja Tim Ponce adopteerisid nii Charlotte’i kui ta venna.

Charlotte Ponce / /Caters News Agency/Scanpix

«Kui kolmekuune Charlotte viidi haiglasse, ei teadnud meist keegi, kas ta jääb ellu. Nüüd on sündinud ime, sest tal on uus nina ja kõrv. Ma ei tea, miks vanemad õnnetuspäeval last ei jälginud ja pesukaru sai selle tõttu teda rünnata,» lausus Sharon Ponce.

Sugulase sõnul on ime, et pesukaru rünnak tüdrukut nägemisest ilma ei jätnud.

Sharon Ponce lisas, et Charlotte on tavaline teismeline, samas on tal tulnud oma välimuse tõttu depressiooniga võidelda, kuid ta on sellest võitjana välja tulnud.

Charlotte Ponce / /Caters News Agency/Scanpix

«Kuigi loomarünnak jättis talle eluaegsed haavad, ei karda ta loomi ja talle meeldib loomade keskel olla,» lisas adoptiivema.

Charlotte Ponce’ile tehti esimene näotaastamise operatsioon kui ta oli kaheaastane. Kaheksa-aastasena sai ta kunstnina ja -kõrva, mis nüüdse operatsiooni käigus vahetati välja kõrest ja kudedest kasvatatud nina ja kõrva vastu.