Siberi järves nähti väidetavalt šoti koletise vene sugulast

Vees ujunud pika kaelaga loom jäi silma järves ääres tervisejooksu teinule, kes teatas sellest sotsiaalmeedias, edastab mirror.co.uk.

Nojabrskis elaval Dmitri Kimil oli kaasas nutitelefon, millega ta tegi veest kerkinud olendist fotod. Venelase teatel oli näha heledat värvi pead, pikka kaela ja osa kehast.

Mees selgitas, et ta oli järve ääres hommikust jooksu tegemas, kui järsku jäi talle veepinnal silma ebatavalisus ja ta sai kohe aru, et see tuleb jäädvustada.

Kimi teatel on Hantõ järvel vahel näha luiki, kuid tema nähtud olend oli luigest suurem ja ei meenutanud välimuselt lindu.

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotosid kommenteerinute arvates võis olla tegemist vigase ja moondunud mereloomaga, kellel tekkisid mutatsioonid saastatuse tõttu.

Oli ka neid, kes kohe tõid võrdluse Ühendkuningriigi Šotimaa kuulsa Loch Nessi koletisega öeldes, et jooksja nägi šoti koletise Siberi sugulast.

Foto, millel on väidetavalt Loch Nessi koletis / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Veel üks kommentaator ütles, et see võis olla hoopis näkk, teine lisas, et Siberisse saabus külaline Alaskalt.

«Alaskalt on meie juurde lühem maa kui Šotimaalt,» oli täpsustus.

Šotimaa Loch Nessi järves väidetavalt elav koletis toob igal aastal sinna tuhandeid turiste, kes loodavad oma silmaga seda elukat näha.

Loch Nessi järv Šotimaal / RUSSELL CHEYNE/REUTERS/SCANPIX

Kuigi nii teadlased kui amatöörid on üritanud olendi kohta saada täpseid andmeid, ei ole see seni õnnestunud.

Ajalooürikutes mainitakse Loch Nessi koletist esmakordselt 565. aastal, esimesed täpsemad ülestähendused on 1871. aastast.

Nessiet on väidetavalt korduvalt nähtud, teda on pildistatud ja filmitud, kuid kõik need salvestised on udused ja seega ei ole selle koletise eksistentsi tõestatud.

Välja on pakutud, et tegemist on plesiosauruse kaugete järeltulijatega, kes on elanud erineval ajal, kuid kes on välimuselt sarnased.