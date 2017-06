Video: Paraguay pastori arvates on näpuspinnerid saatanast

Pastor Juan Mariano Avalos lisas, et väike ja süütu mänguasi peidab endas kurja jõudu, sillutades selle kasutajatele teed põrgusse, edastab mirror.co.uk.

Näpuspinner / Drew Angerer/AFP/scanpix

Pastor tegi video, milles ta selgitab, kui kahjulik võib sõrmevurr olla ja soovitab lastel selles mänguasjast loobuda.

Näpuspinnereid reklaamitakse kui stressimaandajaid, neid soovitatakse kasutada suhtlemis- ja käitumisprobleemidega ja autismi all kannatavatel lastel, kuna spinnerid sunnivad keskenduma.

Näpuspinner / JEWEL SAMAD/AFP/Scanpix

Pastor näitab videol, kuidas tekib spinnerit keerutades saatanamärk. Selleks tuleb tõsta püsti väike ja nimetissõrm ning kolme keskmise sõrmega hoida keerlevat spinnerit.

Saatana numbrikombinatsioon 666 tekib siis, kui spinnerit hoida pöidla ja nimetissõrme vahel, ülejäänud kolm sõrme on püsti.

Avalose hoiatusvideot on sotsiaalmeedias naeruvääristatud ja pastori Facebooki lehekülg langes irvitajate rünnaku alla.

Twitteri kasutaja Fernando Fleitas kirjutas: «Pastor, ka käemärk OK on saatanast, sest selles on näha põrguauku».

Jose Soler tviitis, et pastor Avalos olgu kohvi juues ettevaatlik kui ta kasutab tassi hoidmiseks kätt, mida ta on kasutanud spinneri keerutamisel, sest saatan võib tulla ning viia nii käe kui sõrmevurri.