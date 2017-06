Pildid ja video: «mõrvalikus» massaažis kasutatakse teravaid nugasid ja lihakirveid

«Noamassaaži» puhul on patsient keeratud rätikutesse, massöör patsutab keha, kasutades selleks teravaid nugasid ja lihakirveid, edastab mirror.co.uk.

Taiwani «noamassaaž» / /Caters News Agency/Scanpix

Massööride sõnul toimub terariistadega patsutamine rütmiliselt, see rahustab klienti ja aitab tal lõdvestuda.

Taiwanis Taipeis tegutseva iidse noateraapia keskuse omaniku Hsiao Mei Fangi teatel on ta seda massaaži pakkunud juba 13 aastat, kuid alles viimastel aastatel on see väga populaarseks muutunud. Ühe tunni pikkune massaažiseanss maksab 40 eurot.

Fangi sõnul pärineb «noamassaaž» Hiinast, kus seda tehti juba 2500 aastat tagasi.

«Algselt on see pärit Hiinast, kuid meie tegime oma variandi, mis sobib tänapäeva inimesele,» teatas massöör.

Ta lisas, et Hiinas on kasutusel nais- ja meesenergia mõisted, mis vastavalt on yin ja yang ning nende massaaž põhineb neil kahel energial. Üks terariist esindab yini ja teine yangi. Samuti võetakse arvesse, et parem kehapool on yang ja vasak yin.

See massaaž aitab vabaneda vanast seisvast energiast, pannes energia liikuma ja võttes väsimuse.

«Kasutame nugasid ja lihakirveid, mis on selle massaaži jaoks sobivad, me ei kasuta suvalisi kööginugasid,» selgitas massaažisalongi omanik.

Taiwani «noamassaaž» / /Caters News Agency/Scanpix

Hsiao Mei Fangi teatel tulevad paljud kliendid nende juurde lihtsalt huvist, kuid saades positiivse kogemuse, et tegemist on kasuliku massaažiga, saavad neist pikaajalised kliendid.

Enne terariistadega massaaži teevad kliendid lihaseid lõdvestavaid harjutusi, hoides käes kahte puupulka.

Taiwani «noamassaaž», enne massaaži tehaks puupulkadega lõdvestavaid harjutusi / /Caters News Agency/Scanpix

Massaaši ajal massöörid häälitsevad ehk «noamassaažiga» kaasneb ka heliteraapia.