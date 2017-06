Video: Donald Trump flirtis Iiri reporteriga?

USA president ja Iirimaa peaminister rääkisid migratsiooni ja Brexiti teemadel, kuid järsku viis Trump jutu Ovaalkabinetis olnud Iirimaa reporterile Catriona Perryle, kiites ta ilusat naeratust, edastab The Guardian.

Donald Trump ja iirlannast reporter Catriona Perry / Kuvatõmmis/Youtube

«Meil on siin kohal palju Iirimaa ajakirjanduse esindajaid. Kust sina pärit oled?» küsis Trump Iirimaa ringhäälingu Washingtoni korrespondendilt Perrylt.

Trump kutsus naise enda juurde ja jätkas komplimentide külvamist.

Donald Trump ja iirlannast reporter Catriona Perry / Kuvatõmmis/Youtube

Perry postitas juhtumist hiljem Twitterise video, nimetades Trumpiga silmast silma kohtumist kummaliseks.

Trump õnnitles Varadkari Iiri peaministriks eh taoiseach’iks saamise puhul lisades, et ta nüüd nagu tunneks kõiki USAs elavaid iirlasi.

14. juunil peaministriks saanud 38-aastane Varadkar on Iirimaa kõige noorem peaminister. Ta on pärit India migrantide perekonnast ning on Iirimaa esimene avalikult homoseksuaalne peaminister.

Iirimaa peaminister Leo Varadkar / POOL/REUTERS/Scanpix

Iiri valitsuse teatel rääkisid Trump ja Varadkar lisaks migratsioonile ja Brexitile, mis on Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust, ka kliimamuutusest, vabakaubandusest, Iirimaa investeeringutest USAsse ja Põhja-Iirimaa rahuprotsessist.

Donald Trump / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Kahe liidri kokkusaamine peaks leidma aset järgmise aasta märtsis Washingtonis. Ei ole teada, kas USA president millalgi Iirimaale visiidile läheb.