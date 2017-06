Video: Iraagi parlamendisaadiku väitel pani Islamiriik ema tapetud lapse liha sööma

Dakhili teatel on tal andmeid juhtumi kohta, milles džihadistid tapisd väikelapse ja panid ta ema oma lapse liha sööma, teises juhtumis aga vägistasid võitlejad kümneaastase jeziiditüdrukut kuni laps suri, edastab The Independent.

Vian Dakhil / MOHAMMED SAWAF/AFP/Scanpix

Islamiriik on seisukohal, et jeziidid, kellel on oma religioon ja tavad, on saatanakummardajad ja selle tõttu tuleb nad hävitada.

Jeziidi naine lapsega / SAFIN HAMED/AFP/Scanpix

Dakhil käis Islamiriigi kohta käivad julmad väited välja Egiptuse telekanalile Extra News antud intervjuus.

«Olen rääkinud jeziidinaisega, kelle Islamiriigi džihadistid vangistasid ja kolm päeva keldris hoidsid. Lõpuks toodi talle süüa, taldrikul oli riisi ja liha ning ta sõi, sest ei olnud kaua aega süüa saanud,» sõnas Dakhil intervjuus.

Parlamendisaadiku teatel ütlesid džihadistid pärast seda, kui naine oli söömise lõpetanud, et ta sõi oma last.

«Me tapsime sinu üheaastase poja ja küpsetasime ta liha just sinu jaoks. Sa sõid oma poega,» ütles parlamendisaadik, viidates jeziidinaiselt saadud informatsioonile.

Ema hakkas sellest teada saades nutma. Dakhili sõnul õnnestus sellel jeziidinaisel lõpuks Islamiriigi vangistusest põgeneda ja Iraagi inimõiguslastele oma lugu rääkida.

Jeziidi naine / STRINGER/IRAQ/REUTERS/Scanpix

Dakhil paljastas Egiptuse kanalile antud intervjuus veel teise juhtumi, milles džihadistide ohvriks langes kümneaastane tüdruk.

«Jeziiditüdruku teatel vangistasid Islamiriigi võitlejad nende pere. Peres oli seitse tütart, kellest kümneaastast vägistati ta isa ja teiste õdede silme ees kuni laps suri. Vanem õde pääses põgenema ja sai selle julmuse paljastada,» lausus Iraagi parlamendisaadik.

Jeziidi tüdruk / Seivan Selim/AP/Scanpix

Islamiriik on alates 2014. aastast, mil nad Iraagis vallutasid mitmeid jeziidide alasid, tapnud või vangistanud umbes 10 000 jeziidi.

Islamiriigi võitlejad suhtuvad jeziididesse suure põlgusega, kuna nad olevat ebajumalakummardajad ja selle tõttu on nad tapmist väärt. Sajad jeziidi naised on džihadistide seksiorjad.

Iraagist on leitud mitu massihauda, milles on umbes 3000 tapetud jeziidi. Enamikul neist on brutaalselt pea maha raiutud.

Dakhil on mitmel korral esinenud Iraagi parlamendis kõnega, milles kutsub üles aitama Islamiriigi kätte langenud jeziide.

Jeziidid on antiikajast pärineva Lähis-Ida monoteistliku usundi jezidismi järgijad. Suur osa jeziididest on kurdid, neid elab enim Iraagis Mosulis ja selle ümbruses.