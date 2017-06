Video: kõne emale paljastas AK-47 pangaröövli

Politsei ja meedia poolt hüüdnime AK-47 saanud 39-aastane Richard Gathercole tabati möödunud nädalal Nebraskas, edastab ABC News.

Kaader turvakaamera salvestiselt. Pildil Richard Gathercole, keda tuntakse kui AK-47 bandiiti / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendi Stephen Woolery teatel kahtlustatakse Gathercole’i vähemalt kuues pangaröövis ning pangaröövikatsetes California, Washingtoni, Idaho, Nebraska ja Iowa osariigis.

Mitme osariigi politise otsis pikka aega tabamatuks jäänud meest taga alates 2012. aastast, mil ta esmakordselt Californias Chinos panka röövis.

Gathercole kandis panku röövides maski ja ähvardas AK-47 relvaga, sellest ka tema hüüdnimi AK-47 bandiit.

2012. aastal California Bank & Trust panga röövimise järgselt avas mees Chino politseniku pihta tule. Politseinik sai raskelt vigastada, kuid ta paranes ja nüüdseks on ta tööl tagasi.

FBI teatel tabati Gathercole pärast seda, kui ta oli tulistanud Kansase liikluspolitseinikku, kes käskis tal dokumentide kontrolliks auto kinni pidada. See liikuspolitsenik vigastada ei saanud.

Pärast kinnivõtmist tegi mees vanglast emale kõne, milles palus tal kodu relvadest ja lõhkekehadest tühjendada. See kõne paljastas nii ta isiku ka ka selle, et just tema on mitu aastat tabamata olnud pangaröövel.

Politsei ja FBI otsisid Montanas Roundupis Gathercole’i kodu läbi, leides eest mitu relva ja kodus valmistatud lõhkekehi.

California San Bernardino maakonna prokuröride teatel esitavad nad Gathercole’ile süüdistuse politseniku mõrvakatses.

Ei ole teada, kas Gathercole’il on advokaat või kas riik on selle talle juba määranud.