Bussi otsasõidu tõttu peaaegu elu kaotanud mehe sõnul ei uskunud parameedikud temaga juhtunut

Readingi elaniku Simon Smithi teatel lendas ta number 17 bussiga kokku põrgates umbes 14 meetrit, saades kergeid vigastusi, edastab The Sun.

Kummaline liiklusõnnetus Ühendkuningriigis Readingis / Kuvatõmmis/Youtube

Inglane on veendunud, et kaugemale lendamine takistas tal bussi rataste alla jäämist ning päästis ta elu.

Videolt on näha, et löögist uimane mees tõuseb püsti, rapsib oma riideid ja siis läheb pubisse nimega Purple Turtle. Kohe ruttavad juhtumit näinud inimesed talle appi ja helistavad kiirabisse.

«Juhtum toimus möödunud laupäeva hommikul kella 9.00 paiku. Olin teel panka kui seljatagant tuli suurel kiirusel buss, mis sõitis kõnniteele ja oleks mind võinud tappa,» lausus mees.

Sündmuskohal oli pärast õnnetust näha bussi ja hoonete küljest lennanud osi kui ka kannatada saanud tänavavalgustusposti. Politsei ja parameedikud ei uskunud Smithiga juhtunut enne, kui olid näinud turvakaamera salvestist.

«Ma ei osanud laupäeva hommikul midagi sellist oodata. Pärast õnnetust olin väga pinges ja tahtsin tänavalt ära. Meedias kirjutati, et ma läksin pärast õnnetust pubisse ja võtsin õlle, see ei olnud tegelikult nii. Ma otsisin turvalist kohta ja lihtsalt istusin pubi ukse ette maha, et toibuda,» selgitas inglane.

Parameedikud andsid Smithile esmaabi, kuid igaks juhuks viidi ta haiglasse kontrolli, tegemaks kindlaks, et ega tal ei ole näiteks sisemist verejooksu.

Simon Smithi sõnul oli tal hullupööra õnne, et ta bussi alla ei jäänud ja elu ei kaotanud.

«Lendasin bussiga kokkupõrkamise tagajärjel üsna kaugele, kuid ma ei kaotanud teadvust. Politsei ja parameedikud ei uskunud mind. Mulle öeldi, et kui ma oleksin bussiga kokku põrganud, siis ei saaks ma elus olla,» nentis eluga pääsenu.

Politsei arvates sai mees bussilt ära tulnud osadega pihta, kuid buss talle otseselt ohtlik ei olnud.

«Siis vaatas politsei turvakaamera videot ja seal oli täpselt näha, mis minuga juhtus. Politsei vabandas minu ees,» meenutas Smith.

«Tänan saatust, et minu naine ja meie viieaastane laps sel hommikul minuga kaasas ei olnud. Võimalik, et me kõik oleksime võinud hukkuda,» arvas inglane.

Politsei teatel sai õnnetuses bussilt ära tulnud osade tõttu kannatada veel üks inimene, kes on ravil Berkshire’i haiglas.

Politsei uurib, miks bussi number 17 juht sõitis kurvi võttes liiga suure kiirusega, tekitades õnnetuse. Bussifirma Reading Busses uurib samuti, miks see õnnetus juhtus ning esindajad rõhutasid, et nad teevad politseiga koostööd.