Näpuvurri looja algseks ideeks oli Palestiina lapsed maha rahustada

Hettinger võttis sellele mänguasjale patendi 1993. aastal, kuid kuna ta ei leidnud äripartnerit, kellega koos ta oleks saanud neid tootma hakata, siis kaotas ta 2005. aastal patendiõiguse, edastab The Independent.

Catherine Hettinger / Kuvatõmmis/Youtube

Bloomberg News kirjutas selle aasta mais, et seega ei saa Hettinger end enam näpuvurri leiutajaks pidada ja Hettinger kinnitas seda. Seda ka põhjusel, et nüüdse vurri disain ja kuju on erinev algse vurri disainist ja kujust.

Näpuvurrid / TNS/Milwaukee Journal Sentinel/TNS/S/Scanpix

Algne näpuvurr / Kuvatõmmis/Youtube

Hettingeri sõnul sai ta näpuvurri idee kui oli külastanud Iisraelis elavat õde. Ta kuulis seal, et Palestiina lapsed loobivad politsenikke kividega ja ta hakkas mõtlema, et mida neile lastele kätte anda, et nad selle lõpetaksid.

Ameeriklanna leidis, et kui lapsed saaksid midagi sõrmede vahel keerutada, siis oleks nende tähelepanu hõivatud ja nad ei tülitaks politseinikke. Sõrmevurr aitaks lastel maha rahuneda ja sellega väheneks seal piirkonnas vägivaldne käitumine.

«Minu eesmärgiks oli sõrmevurri abil rohkem rahu tekitada, seega oli pidi see näpuvidin olema selline, mis rahustab,» selgitas Hettinger.

Kuigi näpuvurr mõeldi välja juba 1990. aastatel, sai ta ülemaailmselt populaarseks alles selle aasta kevadel. Näpuspinneriga saab teha paljusid trikke ja panna ka mitu vurri üksteise peal keerlema.

Näpuvurr ehk sõrmespinner / Reuters Staff/REUTERS/Scanpix

Näpuvurri reklaamitakse kui stressimaandajat ning see mänguasi on populaarne nii laste kui täiskasvanute seas. Näpuvurri soovitatakse eelkõige lastele, kellel on tähelepanuhäired ja keskendumisraskused, kuid ka autistidele.

Nüüd toodavad mitmed firmad näpuvurre, enamik vurridest valmib Hiinas. Samas ei ole selle mänguasja leiutaja saanud nende müügist mitte sentigi.

Hettinger tahtis asja parandada sellega, et ta käivitas Kickstarteri kampaania eesmärgiga koguda 24 000 dollarit, mille abil oleks ta teinud ühe partii oma algse disainiga näpuvurre, kuid see kukkus läbi.

Hettingeri algse disani kohaselt nägi sõrmevurr välja nagu «lendav taldrik», tulnukate kosmoselaev.