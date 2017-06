Rase Serena Williams poseeris Vanity Fairi jaoks alasti

Pildiseeria tegi kuulus fotograaf Annie Leibovitz, kes on ka varem alasti kuulsusi pildistanud. USA meedia arvates kopeeris Williams Hollywoodi staari Demi Moore’i, kes oli alasti ja rasedana 1991. aasta Vanity Fairi augustinumbri esikaanel.

Serena Williams / HANDOUT/ANNIE LIEBOVITZ/VF/Scanpix

Demi Moore ajakirja Vanity Fair 1991. aasta augustinumbri esikaanel / wikipedia.org

35-aastane Williams sai selle aasta jaanuaris enne Australia Open turniiri teada, et ootab last, edastab BBC.

Serena Williams / Adam Davy/PA Wire/PA Images/Scanpix

Tennisisti sõnul tekkis ta treeningul valu ja ta sõber soovitas teha rasedustesti, mis näitaski, et ta on lapseootel.

Willamsil oli sel ajal käsil ka aluspesufirma fotosessioon ühes Austraalia hotellis ning kui ta oli testi teinud, ei uskunud ta oma silmi.

«Ütlesin endale, et see ei ole võimalik, mul on vaja Australia Openil mängida. Lisaks oli mul plaanis võita Wimbledon,» sõnas tennisist Vanity Fairile antud intervjuus.

Williamsi sõbranna Jessica ostis veel viis rasedustesti ja need kõik olid positiivsed, kinnitades et tennisestaar on rase.

Seega võitis Williams võitis selle aasta jaanuaris toimunud Australia Open turniiri, oodates last.

Vanity Fairi augustikuu numbrist paljastub ka see, kuidas Redditi kaasasutaja Alexis Ohaniani ja Serena Williamsi suhe 2015. aastal alguse sai.

Serena Williams ja Alexis Ohanian / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Ohanian ja Williams kihlusid 29. detsembril 2016 Itaalias Roomas Cavalieri hotellis, kus toimus nende esmakohtumine.

19. aprillil 2017 postitas Williams Snapchati foto, millel on näha tema beebikõhtu, juures tekst: «20 nädalat».

Serena Williams on taimetoitlane, ta ei söö liha ega lihast tehtud toite. Temast sai taimetoitlane pärast seda, kui ta õel Venusel diagnoositi autoimmuunhaigus, mille puhul ei tohi teatud toiduaineid süüa. Ta hakkas veganiks, et õega solidaarne olla.

Serena Williams on jehoovatunnistaja ja tänab pärast võitu Jehoovat.

Williamsi sõnul plaanib ta treenimist ja võistlemist jätkata järgmise aasta jaanuaris.