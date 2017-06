Orgasmipeavalu viis naise haiglasse

Kolme lapse ema 44-aastase Tania Escobari teatel oli ta peavalu hullem kui sünnitusvalu ja ta arvast, et sureb, edastab Daily Mail.

Naise abikaasa, 47-aastase Leonardo Escobari sõnul oli Tania näost näha, et ta kannatab tugeva valu käes. Lisaks tekkis naisel peapööritus ja oksendamine.

Paaril kulus oma kodust haiglasse sõiduks 45 minutit ning naine võeti kohe ravile. Uuringute kohaselt oli tal vererõhk väga kõrge ja arstid arvasid, et ta sai infarkti.

Tania Escobar jäi 24 tunniks haiglasse arstide järelvalve alla.

Arstide teatel tekib umbes ühel protsendil inimestest seksijärgne peavalu ja migreenihoog. Sellised peavalud esinevad meestel sagedamini kui naistel. Samuti mängib rolli vanus, seksijärgseid peavalusid tuleb enim ette 20. ja 40. eluaaastates.

Arstide sõnul tuleb seksijärgsesse peavalusse suhtuda tõsiselt, sest see on märgiks, et on ülepingutatud organismis on tekkinud «lühis». Organism üritab taastuda, saates vere kiiresti elutähtsatesse organitesse ja selle tõttu jääb teistes organites verd vähemaks, tuues kaasa valu.

Australlanna teatel ta seksist ei loobu, kuid ta on edaspidi ettevaatlikum.