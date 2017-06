Video: naistest on Pariisi mõnes osas saanud «ohustatud liik»

Kodanikeühenduse SOS La Chapelle, mille liikmed on linna põhjaosa La Chapelle-Pajoli elanikud, teatel on Pariisis alasid, kaasa arvatud La Chapelle, kuhu naistel ei soovitata üksinda minna, kuna seal võib ohtlik olla, edastab The Guardian.

Prantsuse politsei Pariisis La Chapelle'is / Joel saget/AFP/Scanpix

SOS La Chapelle saatis Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, peaminister Edouard Philippe’ile ja Pariisi linnapeale Anne Hidalgole suunatud kirja, milles nõutakse linna puhastamist kriminaalsest elemendist, narkokaupmeestest ja inimsmugeldajatest.

Migrantide telklaager Pariisis La Chapelle'is / Joel saget/AFP/Scanpix

Kodanike petitsioon kannab pealkirja «Naised on Pariisis ohustatud liik» ja kahe nädala jooksul on Facebookis avaldanud sellele toetust ligi 20 000 inimest.

Petitsiooni kohaselt on Pariisi mõned osad «põrgu eeskoda», kus naisi sõimatakse tänavatel roppustega, neid ahistatakse, kaubeldakse avalikult narkootikumidega, müüakse võltsdokumente ja smugeldatakse inimesi. Samuti ei julge koristusfirmad neisse paikadesse saata oma töötajaid ja prügiautosid, mille tõttu on need alad räpased, seal on nii olmeprügi, väljaheiteid kui närilisi.

Prantsuse meedia kajastas petitsiooni rõhutades, et linna- ja kultuurikeskkond on muutunud nii burkakeelule kui sisserändajate tõttu karmimaks ja inimvaenulikumaks.

La Chapelle’i saabus palju migrante pärast seda, kui Prantsuse võimud lasid Calais’s asunud isetekkelise põgenikelaagri «Džungli» maha lõhkuda. Kohalike teatel tekitavad sisserändajad probleeme juurde, kuritegevus ja kallaletungid on kasvanud. Arvatakse, et tumedanahalised migrandid jahivad heledanahalisi naisi ja selle tõttu on tekkinud probleemid.

Põgenikud Pariisis La Chapelle'is / GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Scanpix

«Pariisi on tekkinud «meestekoobas», kuhu naistel minna ei soovitata, kuna naised võivad seal olla «jahisaagiks»,» teatasid aktivistid.

Migrantide telklaager Pariisis La Chapelle'is / Joel saget/AFP/Scanpix

SOS LA Chapelle teatel on osa Pariisist slummistunud just nende tõttu, kes tegelikult linnast, elukeskkonnast ja kaaskodanikest ei hooli.

Oli ka neid prantslasi, kellele nimetatud petitsioon ei meeldi. Nende arvates vohab juba ammu Pranstusmaal ja Pariisis ksenofoobia ja sisserändajate vastasus ning SOS La Chapelle näitab probleeme mustemates värvides kui need tegelikult on, üritades migrante patuoinaks teha.

«Pariisis on turvaline, kellegi eesmärgiks on tõega manipuleerida. Enamik inimesi, ka sisserändajad, käituvad korralikult ja viisakalt. Ma ei ole veel kogenud ohtu ja mulle ei ole kallale tungitud,» teatas enda Alice’na tutvustanud naine.

SOS La Chapelle’i juhi Loic Guzmani teatel ei süüdista nad migrante, vaid kurjategijaid, kelle seas on nii kohalikke kui sisserändajaid ning kes kasutavad võltsdokumente ja tegelevad narkoäriga.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo sõnul tuleb Prantsusmaal lahendada probleemid, mis on tekkinud Calais’ «Džunglist» pärit migrantide majutamisega ja siis lahenevad ka teised sellega kaasnenud probleemid.