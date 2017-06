Video ja pildid: USA rahandusminister Steven Mnuchin abiellus

Tegemist on 54-aastase Mnuchini kolmanda ja 36-aastase Lintoni teise abieluga, edastab Business Insider.

Louise Linton ja Steven Mnuchin, taamal USA asepresident Mike Pence / Kevin Mazur/AFP/Scanpix

Investeerimispanga Goldman Sachs juhina töötanud Mnuchin kohtus šotlannast näitlejanna Lintoniga 2013. aastal tuttavate pulmas, paar kihlus 2015. aastal.

Teada on, et Mnuchin on miljonär, ta vara suurus on oletatavalt 300 miljonit dollarit.

Lisaks Mnuchini ja Lintoni pereliikmetele ja sõpradele olid pulmas kohal ka USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump, Valge Maja pressijuht Sean Spicer ja ta naine Rebecca Miller, asepresident Mike Pence ja ta naine Karen Pence.

Vasakult paremale: Melania Trump, Donald Trump, Steven Mnuchin, Louise Linton, Mike Pence ja Karen Pence / Kevin Mazur/AFP/Scanpix

Donald ja Melania Trump / Ron Sachs / CNP / MEGA/Scanpix

Melania Trump / Ron Sachs / CNP / MEGA/Scanpix

Samuti oli külaliste seas Trumpi tütar Ivanka Trump oma mehe Jared Kushneriga.

Pruut Louise Linton kandis Kanada Toronto moelooja Ines Di Santo disainitud pruutkleiti, mis USA meedia teatel võis maksta vähemalt 10 000 dollarit. Samuti olid Lintonil mitu teemantehet, kaasa arvatud tiaara ja kihlasõrmus.

Mnuchini ja Lintoni laulatus toimus Washingtonis rahandusministeeriumi saalis.