Kas Melania Trump põgeneb New Yorki tagasi?

Melania Trump andis telekanalile Fox intervjuu, milles ta teatas, et ei igatse New Yorki tagasi ja poeg Barron on juba Washingtoniga harjunud. Sel sügisel jätkab 11-aastane Barron Trump õpinguid Washingtoni lähedases erakoolis.

Melania Trump / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Meedia on siiski Melania Trumpi suhtes kriitiline, kuna arvatakse, et Washington ei ole siiski tema linn. New Yorgis oli ta «oma inimene» ja elas aktiivset sotsiaalset elu, kuid Washingtoni eliidiringkondades on ta siiski üsna tundmatu. Ka on kritiseeritud Slovakkia päritolu esileedi inglise keele oskust ja sotsiaalset suhtlemist, millel olevat juures «Ida-Euroopa maik».

Donald ja Melania Trump / Alex Brandon/AP/Scanpix

Ei ole veel selge, kuidas Melania Trump esileedina edaspidi hakkama saab, sest Valges Majas elades on tal rohkem kohustusi kui oli New Yorgis.

USA president Donald Trump sõnas ühes varasemas intervjuus, et ega ta naine ei viitsi kogu aeg areenil ja elu keskel olla, vaid ta oskab nautida ka privaatsust.

Eelmised USA esileedid, näiteks Hillary Clinton ja Michelle Obama on olnud üsna värvikad ja silmapaistvad ning nad ei ole kartnud avalikkuse ette ilmuda ka dressipükstes ja pesapallimütsis.

Milliseks kujuneb Melania Trumpi Valge Maja elu ja kuidas käitub tema, ei ole veel teada, sest kaks nädalat on lühike aeg.

Samas on Valges Majas juba võetud vastu välisriikide liidreid, Trump on seal võõrustanud Panama presidenti Juan Carlos Varelat, Jaapani peaministrit Shinzo Abet ja India peaministrit Narendra Modit.

Donald Trump ja Melania Trump korraldasid India peaministri Narendra Modi auks õhtusöögi / Evan Vucci/AP/Scanpix

Donald Trump (keskel), Melania Trump ja India peaminister Narendra Modi / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Melania Trump osales möödunud nädalalõpul USA rahandusministri Steve Mnuchini ja tema naise Louise Lintoni pulmas.