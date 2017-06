Miks Põhja-Korea liider Kim Jong-un laseb oma kõrvu fotošoppida?

Lääne allikate teatel on Põhja-Korea riikliku meedia poolt avalikustatud fotodel näha viletsat fototöötlust, mis ei ole Kimi kõrvu kenamaks teinud, pigem inetumaks.

Kim Jong-un / Wong Maye-E/AP/Scanpix

Kimi dünastia on Põhja-Koreas jumala seisuses ja selle liikmed peavad olema ideaalsed, et vastata propagandale. Kim Jong-uni isa Kim Jong-il ja vanaisa Kim Il-sung elasid mustvalgete fotode ajastul, mil pilditöötlus oli keerulisem, kuid nüüdsel juhil on kõik tänapäeva tehnikavõimalused näidata end «jumalana».

Samas ei ole teada, miks Põhja-Korea liider just oma kõrvade suhtes väga tundlik on, mitte aga näiteks oma kehakaalu suhtes, mis tõenäoliselt on talle juba tekitanud liigeseprobleeme.

Kim Jong-un / KCNA/ReutersScanpix

Maailma suurima poliituuringute organisatsiooni Middlebury Institute of International Studies Ida-Aasia programmi juhi Jeffrey Lewise arvates on Kimil kõrvadega mingi negatiivne kogemus, mis pärineb ta lapsepõlvest ja selle tõttu laseb ta oma fotosid töödelda.

«Pilditöötlus aitab Kimil kenam välja näha, kui ta tegelikult näeb. Ta fotod peavad olema umbes sellised nagu on pulmafotod, kuid üks asi on kindel, Kimile ei meeldi millegipärast ta kõrvad. Võimalik, et te peab neid liiga suureks,» teatas politoloog.

Tarkvaraprogammi Tungstene abil on võimalik fotodel teha kindlaks digitaalsed muudatused, kuid mõnede fotode puhul ei ole sellist programmi vaja, sest juba silmaga on näha, et neid fotosid on töödeldud.

Läänes oletatakse, et Kim vaatab ise kõik avalikusse minevad fotod üle ja laseb muuta neid, mis talle ei meeldi. Mõnel Kimi pildil on olnud näha, et näo ja kaela nahatoon ei sobi kokku, seega ka neid fotosid suure tõenäosusega töödeldud.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil on märgatud põhja-Korea pilditöötlust.

2013. aastal kirjutas lääne meedia Põhja-Korea riikliku uudistekanali avaldatud fotodest, millel on mererannal näha sõdureid ja õhupadjal kaatreid ehk hõljukeid. Fotode lähemal vaatlemisel paljastus, et need hõljukid olid piltidele hiljem lisatud.