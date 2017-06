Kas Boris Becker peab varsti hambad varna riputama?

Ühendkuningriigi Londoni kohtu andmetel tekkisid endisel tennisestaaril suured võlad juba 2015. aasta oktoobris ning selle aasta 21. juuni oli viimane päev, mil tal oli võimalus oma võlad pangale ära maksta, edastab The Guardian.

Boris Becker / XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Kohtu esindaja sõnul käitub Becker nagu jaanalind, pistes võlgade ees pea liiva alla.

49-aastase sakslasest tennisisti andis võlgade tõttu kohtusse Arbuthnot Latham & Co pank, mille teatel on Becker neile alates 2015. aastast võlgu. Samas pank ei paljastanud võlgu olevat summat.

Beckeri advokaatide teatel teeb tennisist pingutusi, et oma võlad ära maksta, selleks on ta valmis maha müüma näiteks Mallorcal asuva villa, mille hind on umbes kuus miljonit eurot või võtma selle vastu uue laenu, millega ta maksaks osaliselt võlga.

Beckeri üks advokaatidest John Briggs lisas, et Beckeri eesmärgiks ei olnud pankrotti minek, kuna see võib ta mainet kahjustada ning mis puutub ta finats- ja ärioskustesse, siis need kindlasti ei ole ärimeeste tasemel.

Meediaväljaanded jõudsid juba ironiseerida, et Becker peab varsti hambad varna riputama.

Becker teenis oma tennisistikarjääri jooksul 25 miljonit dollarit auhinnaraha, kuid ta varandus oli suurem, sest ta sai ka reklaamiraha ja tegeles äridega.

Kuni möödunud aastani töötas ta tennisist Novak Djokovici treenerina, aidates tal võita mitu suurt turniiri.

Meedia andmetel ulatuvad Beckeri rahalised probleemid juba 2001. aastasse, mil tal oli sünnimaal Saksamaal maksmata umbes viie miljoni euro eest makse. Lisaks jättis ta Monacos elades maksud maksmata ja ka see tõi talle võlgasid.

2001. aastal lahutas Becker oma naisest Barbarast, see läks sportlasele maksma umbes 20 miljonit eurot, lisaks sai naine USAs Floridas Fisher Islandil asuva villa, mille väärtus on umbes üks miljon eurot.

Sportlane investeeris mitmesse projekti, mis lõppesid talle kahjulikult. Kaasa arvatud Dubais hoonesse, mis oleks hakanud kandma nime Boris Becker Business Tower, kuid see projekt ei saanud teoks.

Boris Becker sõnas möödunud nädalal, et ta on nii üllatunud kui pettunud, et Arbuthnot Lathami pank otsustas temalt kohtu kaudu võlad välja nõuda.

Endise tennisisti sõnul teeb ta kõik, et pangale lõpuks oma võlad ära maksta, kuid ta vajab selleks aega.

Becker lisas, et ta keskendub praegu oma tööle, milleks on juulis toimuva Wimbledoni tenniseturniiri kommenteerimine BBC reporterina ja teised rahvusvahelised turniirid, mida ta samuti ajakirjanikuna kajastab.

Wimbledoni tenniseturniir toimub sellel aastal 3. – 16.juulini.