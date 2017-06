Video: Anonymouse andmetel on NASA-l tõendid maavälise elu kohta

Newsweeki teatel tegi Anonymous 12-minutilise videopöördumise, mis on Youtube’is ja mille kohaselt ei ole tegemist ainult mikroorganismidega, vaid inimeste sarnaste intelligentsete olenditega, kes kuuluvad eri kultuuridesse.

Annonymouse videopöördumine / REUTERS TV/REUTERS/Scanpix

Video keskseteks teemadeks on NASA astronoomide hiljutised avastused, kaasa arvatud 219 senitundmatu planeedi, mille seas on ka kümme, mille olud sarnanevad meie planeedil Maa olevaga, avastamisega Kepleri kosmoseteleskoobi abil ja NASA teadlaste kommentaarid.

Anonymous rõhutab, et kuigi NASA teatel on nad maavälise elu leidmisele väga lähedal, olevat NASA-l tegelikult ammu kindlad andmeid teistel planeetidel olevate olendite ja elule viitava kohta.

Tulnukad / Panther Media/Scanpix

NASA teatas aprillis, et maavälise elu leidmist ei saa enam kahtluse alla seada, küsimus on ainult, et millal saadakse kindlad andmed. Mitmed peavoolu teadlased, rääkimata vandenõuteoreetikutest, on veendunud, et see oleks raiskamine, kuid planeet Maa oleks ainus planeet suures universumis, millel on intelligentsed olendid.

NASA teadusmissioonide osakonna asejuht Thomas Zurbuchsen kinnitas sel kevadel USA kongressis esinedes, et astronoomid on suurele teadusläbimurdele lähedal, kuid Anonymouse andmetel on see läbimurre juba tehtud.

Anonymous tõstis esile, et Kepleri kosmoseteleskoop, mis alustas tööd 2009, on avastanud üle 4000 uue võimaliku planeedi, kaasa arvatud 30 planeeti, mis võivad Maaga sarnased olla.

Lisaks on teadlased teinud kindlaks mitu päikesesüsteemi, kus suure tõenäosusega võib olla eluga planeete ja voolavat vett. NASA Cassini uurimisjaam on olnud missioonil 20 aastat ja selle aasta alguses jõudis Saturni kuu Enceladuse juurde. See kuu pakub astronoomidele võimaliku elukohana huvi.

2018. aastal saadab NASA välja James Webbi kosmoseteleskoobi, mis on varasematest kosmoseteleskoopidest võimsam, võimaldades paremini elumärke otsida.

Anonymouse arvates tuleks inimkonnal valmis olla, sest tulnukad on oletatavalt meie planeedi juba ammu leidnud, teevad siia lende, kuid otsest kontakti inimkonnaga ei ole veel võetud.