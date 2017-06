Kes kuulsustest kasutab nimesid Bella Lovelace, Cash Warren ja Cage Hunt?

Laulja Justin Timberlake kasutab hotellidesse sisse kirjutades nime Mr. Woodpond. Inglise keelt emakeelen kasutajad tõmbasid sotsiaalmeedias võrdluse: Timber (puit) ja lake (järv) on umbes sama, mis Wood (puit) ja pond (tiik).

Laulja Justin Bieber kasutab alter egona nime Chandler Bing, mis on seriaalitegelase nimi. Samas on «Sõpradest» tuntud näitleja Matthe Perry kasutanud hotellides nime Justin Bieber.

Lauljanna Fergie, kodanikunimega Stacy Ferguson, kasutab varjunimena nime Penny Lane. Arvatakse, et ta on selle nime võtnud ansambli The Beatles pala «Penny Lane» järgi.

Näitleja Tom Cruise kasutab varjunimena Cage Hunt, mis on otsene viide ta kahele tegelasekujule. Cage tuleneb kolonelleitnat Bill Cage’i nimest, Cruise kehastas seda tegelast filmis «Edge of Tomorrow» ning Hunt on viide tegelasele Ethan Huntile, keda ta kehastas «Mission impossible» filmides.

Laulja Kid Rock, kelle kodanikunimi on Robert James Ritchie, kasutab varujunimena Dick Graysonit. Tegemist on koomiksikangelasega, kellel on seos Batmaniga.

Muusik Jon Bon Jovi sündis nime all John Bongiovi ja sellest ka ta lavanimi. Kuid ta kasutab veel nime Stanley Kowalski, mis on pärit Tennessee Williamis näidendist «A Streetcar Named Desire».

Näitleja Kate Beckinsale armastab «Alien» filme ning selle tõttu kasutab varjunimena ja hotellidesse sisse registreerides nime Sigourney Beaver, olles samas viide staar Sigourney Weaverile.

Näitleja Matt Damon tahab kunagi vist USA presidendiks saada, igatahes kasutab ta end hotellidesse sisse registreerides varjunime Mr. President, kuid ka nime Mr. Naff.

Laulja Britney Spears kasutab kahte varjunime, millest esimene on Alotta Warmheart, olles väidetavalt viide ta heasüdamlikkusele ja teine on Mr. Diana Prince, olles viide printsess Dianale.

Näitleja Jennifer Aniston tahab hotellides jääda varju ja selle tõttu kasutab nime Mrs. Smith. Kas see on viide filmile «Mr. And Mrs. Smith», mis viis kokku Brad Pitti ja Angelina Jolie, jättes samas Anistoni Pittist ilma?

Laulja Elton John on tuntud oma ekstsentrilisuse poolest, kasutades selliseid varjunimesid nagu Sir Humphrey Handbag ja Binky Poodle-Clip.

Näitlejanna Natalie Portman on lõpetanud maineka Harvardi ülikooli. Samas aga ei viita ta varjunimi heale haridusele, olles üsna tavaline, Lauren Brown.