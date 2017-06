Video: kuidas gorilla vees tantsu lööb

Video kohaselt on tegemist 14-aastase rannikugorilla Zolaga, kellel meeldib vesi ja tantsimine.

Dallase loomaaia teatel oskab Zola nautida vett ja talle on selleks puhuks pandud ta puuri lastebassein. Energiline tegevus aitab gorillal oma looduslikke instinkte alles hoida ja arendada.

Videot näinute seas oli ka skeptikuid, kes arvasid, et loomaaed pani vette tantsima gorillakostüümis inimese, kuid loomaaiatöötajad kinnitasid, et tegemist on gorillaga.

Zola tantsu võrreldi näiteks 1983. aasta filmi «Flashdance» kuulsa veestseeniga.

Oli ka neid, kes lisasid algupärasele videole oma muusika, kaasa arvatud «Flashdance’i» pala «Maniac».

Dallase loomaaia teatel on Zola üks nende kuulsamaid loomi, kes on ka varem videotega sotsiaalmeediasse jõudnud, siis tegi ta break-tantsu samme.