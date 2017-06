Susan Boyle elab noortegängi rünnakuhirmus

56-aastane šoti päritolu lauljanna sai kuulsaks 2009. aastal, võites saate «Britain’s Got Talent» lauluga «I Dreamed A Dream», edastab news.com.au.

Susan Boyle / Mark Pinder/PA Wire/PA Images/Scanpix

Laulja naabrite ja sõprade sõnul on umbes 15 noormehest koosnev gäng mitmel korral ähvardanud nii Boyle’i elu kui ka ta maja süüdata, mille tõttu lauljanna elab pideva hirmu all.

2012. aastal diagnoositi Boyle’il Aspergeri sündroom, mis on üks autismi häiretest. Selle puhul on raskusi sotsiaalses suhtlemises ning selle all kannatajal on stereotüüpsed, korduvad ja rituaalsed huvid ja tegevused. Aspergeriga inimestel ei ole samas keelelise ja kognitiivse arengu pidurdumist.

Pealtnägijate kinnitusel hakkas noortegäng naist häirima alates sellest, kui ta sai kuulsaks.

«Olen näinud, kuidas noored teda ähvardavad, umbes 10 – 15 noormeest on ta ümber piiranud, sõimates teda roppustega. Samuti on ta autot kividega loobitud,» teatas üks pealtnägijatest.

Blackburne’i Mill Center ostukeskuses karjusid noored Boyle’ile, et ta on vana kole lits.

«Olin ostukeskuses ja nägin seal ka Susan Boyle’i, kes oli väljumas. Noored hüüdsid talle, et «vana kole lits osta endale prillid». See on kohutav, et noored selliselt käituvad,» lasusu veel ühe juhtumi tunnistaja.

Boyle’i kiusamine läks nii kaugele, et ta mänedžer kontakteerus politseiga ja palus lauljannat kaitsta.

Susan Boyle / Andrew Milligan/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Boyle’i naabrite teatel hakkasid noored staari rohkem kiusama pärast seda, kui nad olid uudistest teada saanud, et lauljal on Aspergeri sündroom ja ta sotsiaalse suhtlemise oskused on piiratud.

«Neil noortel ei ole südametunnistust, sest nad kiusavad erinevaid ja nõrgemaid. Nende ohvriteks on eakad, lapsed, vaimse häirega inimesed,» lisasid naabrid.

Boyle elab Blackburne’is majas, mille ta ostis talendisaate võiduraha eest.

Susan Boyle / RICHARD DREW/AP/SCANPIX

Boyle’i ei ole ainus, kes Blackburne’is on noortegängi ohvriks langenud, vaid noored ründavad ka ettejuhtuvaid inimesi.

«Olin bussipeatuses ja ootasin bussi, kui noored viskasid minu suunas klaaspudeli, mis oleks võinud mu pead tabada. Õnneks läks see mööda ja ma ei taha mõelda, kui valus mul oleks olnud, kui see oleks pead tabanud,» lausus anonüümseks jääda soovinud naine, kelle arvates ei tee politsei piisavalt, et noortegängid inimesi ei tülitaks.

Boyle andis pärast talendisaate võitlu välja albumi «I Dreamed A Dream», mis müüdi väga kiiresti läbi. Ta on välja andnud veel viis albumit, mis on kõik jõudnud Briti muusikaedetabelis 20 parima hulka.