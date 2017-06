«Troonide mängu» staar Charles Dance jõudis oma peresaladuste jälile

Briti päritolu staar Dance avastas peresaladusi osaledes BBC menukas dokumentaalsaates «Who Do You Think You Are?» (Mis sa arvad, kes sa oled?), milles staarid uurivad oma esivanemaid ja suguvõsa.

Charles Dance / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

«See on üsna ebatavaline, et olen juba 70-aastane ja alles nüüd jõudsin selliste saladuste jälile, mis puudutavad sügavalt,» teatas näitleja, kes kaotas oma isa, kui oli vaid nelja-aastane.

Dance leidis arhiividokumente uurides, et ta isal Walter Dance'il oli varasemast suhtest tütar Norah, kes sündis 1898. aasta detsembris.

«Ma leidsin poolõe, see oli väga emotsionaalne moment, sest tean üsna vähe oma pere kohta. Tüks tüki haaval paljastusid mu isa, keda kõik tundsid kui WD, elu saladused,» sõnas staar.

Dance’i teatel leidis ta andmed veel teise poolõe Mary kohta, kes sündis 1903 ja suri viieaastasena.

«See on väga kurb, et minu isa pidi midagi sellist, milleks on lapse surm, üle elama ja arvatavalt ei saanud ta sellest mitte kunagi üle,» lisas Dance.

Charles Dance / Jason Merritt/AFP/Scanpix

Staar leidis veel, et ta isa oli 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Inglise-Buuri sõja kangelane, osaledes selles relvakonfliktis faasis, mil toimus geriljasõda. Walter Dance sai Ühendkuningriigi armeelt medali selle eest, ta ta aitas paljastada sabotööre.

«See on tõeline ime, et ma saan oma perekonna, õdede ja isa koha teada selliseid fakte, olles juba 70-aastane,» lausus Dance, kes kehastab «Troonide mängus» Tywin Lannisteri.

Charles Dance Tywin Lannisterina / gameofthrones.wikia.com

10.oktoobril 1946 sündinud Charles Dance’i tuntakse eelkõige kurikaelte rollidest.

Inglise-Buuri sõda oli Suurbritannia ja Iirimaa ning hollandi päritolu Aafrika kolonialistide järglaste buuride vahel peetud sõda, milles viimased üritasid kaitsta oma riikide Transvaali ja Oranje iseseisvust.