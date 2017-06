Video: Lõuna-Aafrikas sündis «inimlammas»

Paanika paisus nii suureks, et Ida-Kaplinna põllumajandusamet saatis oma eksperdid «saatanalikku» olendit uurima ja teste tegema, edastab news.com.au.

Lõuna-Aafrikas sündis «inimlammas» / Kuvatõmmis/Youtube

Veterinaarameti juhi, loomaarst Lubabalo Mrwebi teatel meenutab surnult sündinud lambatall välimuselt inimest, kuid geneetiliselt ta seda ei ole.

«Kinnitame, et meedias ei levi töödeldud fotod. See on lambatall, kes meenutab välimuselt inimest, kuid tegemist ei ole inimesega, vaid surnult sündinud lambaga. Emane lammas sai tiinuse alguses tõenäoliselt Rift Valley palaviku, mis mõjutas loote arengut,» teatas Mrwebi.

Rift Valley palavik esineb veistel, kitsedel, lammastel, ulukmäletsejalistel, antiloopidel, gnuudel ja närilistel, olles nakkuslik viirushaigus. Haigus kulgeb palavikuga, isutusega, abortidega ja noorloomade kõrge suremusega.

Loomaarst lisas, et lambal on 28 kromosoomipaari, inimesel aga 23 kromosoomipaari. Seega ei saa kuidagi lammas sünnitada inimlast. Tegemist on müüdiga, et kui lammas viljastada mehe spermaga, siis võib saada elujõulise värdja.

«Talleloode sai varajases arengufaasis nakkuse, mis mõjutas ta edaspididist arengut,» nentis veterinaar.

Mrwebi teatel kestab lamba tiinus viis kuud, seega pidi emane lammas jääma tiineks 2016. aasta detsembris või 2017. aasta jaanuari alguses. Sel ajal oli palju sademeid ja moskiitosid, kes on Rift Valley palaviku kandjateks ning tiine lammas sai nakkuse.

«Emalambast jõudis haigus looteni, nakades ta kõige haavatavamas ja mõjutustele tundlikumas arengufaasis. Haigus mõjutas talle arengut, andes talle groteskse välimuse, kuid tegemist ei ole siiski osaliselt inimesega,» lausus Mrwebi.

Ida-Kaplinna provintsi veterinaaramet teeb lambavärdjale lahkamise ja selle tulemused avalikustatakse, et rahustada ebausklikke kohalikke, kelle arvates on tegemist saatana sigidikuga.

Küla, kus see lammas sündis, külavanemate arvates on tegemist needuse, nõiakunsti ja saatana kätetööga, sest lambatall meenutab inimest. Nende arvates pilastas keegi mees emalammast ja selle tõttu sündis värdjas.

Mrwebi sõnul kohalikud kardavad ebardeid ja selle tõttu ei ole nad rahul enne, kui see väärarenguga tall on ära põletatud.