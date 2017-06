USA selle suve kõige menukamal trikool näeb ehmunud Trumpi

Uudistoodet müüakse nimetuse all Schoked Trump One Piece Swimsuit, seda on suuruses XS kuni XXL ja selle hind on 49.95 - 59.95 dollarit.

Sotsiaalmeedias on uut trikood kommenteeritud. Osade kommenteerijate arvates on Trump sellise pilamise ära teeninud, teised peavad seda presidendi solvanguks.

Lisaks Trumpi pilamisele pilatakse USA rõivastel ka Põhja-Korea diktaatorit Kim Jong-uni. Möödunud nädalal teatas firma GetOnFleek, et neilt saab osta rõivaid, millel on Kim Jong-uni näopilt. Nend hind ulatub 29. 99st kuni 79.99 dollarini.