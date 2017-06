Ilona Kaldre soovitused jaaniriitusteks

Portaal Limon.ee kontakteerus kuulsa selgeltnägija Ilona Kaldrega, kes andis soovitusi, milliseid maagilisi riitusi tuleks jaaniööl teha, et elus oleks õnne.

«Tegemist on iidse riitusega. Kõik teavad, et tule sümbol on päike ja kaitseinglid kasutavad meie kaitsmiseks leeke. Jaanipäeval tehakse lõket, kuid kui ei olda lõkke juures, siis piisab riituse jaoks ka küünlast. Et tekitada positiivset energiat ja head õnne ka talviseks pimedaks ajaks, on vaja liikuda ümber lõkke või küünla kolm ringi päripäeva. Liikudes peab olema positiivselt häälestatud ja mõtted peavad olema head, mõelda tuleks oma soovidele ja unistustele,» selgitas Kaldre.

Negatiivsusest vabanemiseks tuleks liikuda ümber lõkke või küünla vastupäeva.

«23. -24. juuni öösel on neli põhielementi, õhk, vesi, tuli ja maa väga võimsad. Tundke tuult oma näol, vaadake leeke, ujuge, kõndige maapinnal paljajalu. Need tegevused annavad uut puhast energiat, mis aitab talvise aja üle elada,» lausus selgeltnägija.

Ilona Kaldre sõnul on jaanipäev tema jaoks perekeskne sündmus, mil tuleb istuda ümber suure laua.