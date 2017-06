Prints Harry sõnul ei taha mitte keegi tema perest saada kuningaks või kuningannaks

Harry teatel ei ole ta kunagi varjanud vastumeelsust sellele, et ta on prints ja avaliku elu tegelane.

Prints Harry / POOL/REUTERS/Scanpix

Harry arvates ei soovi ka ta vanem vend, prints William eriti kuningaks saada, samas on Briti saartel sajanditepikkune kuningatraditsioon ja see jätkub ka 21. sajandil.

Prints William, ta naine, hertsoginna Catherine ning nende lapsed, prints George ja printsess Charlotte / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Monarhial on esindusfunktsioon, minu vanaema, kuninganna Elizabeth II on olnud troonil üle 60 aasta ja saanud oma tööga hästi hakkama. Meie kindlasti ei astu tema jälgedes, maailm muutub ja koos sellega peab muutuma ka monarhia. Me ei tee asju enda lõbuks, vaid meie eesmärgiks on olla rahvast toetav ja abistav. Kuninganna ei ole meile kunagi midagi peale surnud, ta on meile alati jätnud vabad käed,» sõnas prints Harry.

Briti kuninganna Elizabeth II / AFP / POOL / CHRIS JACKSON / Chris Jackson/AFP

Prints Harry rääkis intervjuus ka oma ema, printsess Diana surmast. Ta oli ema kaotades 12-aastane ja see oli selles vanuses oli ema kaotus suureks tagasilöögiks, tekitades vaimseid probleeme.

Prints Harry liikus ema sarga taga läbi Londoni koos vanema venna, siis 15-aastase prints Willami, isa, prints Charlesi ja vanaisa, Edinburghi hertsogiga.

Prints William (vasakul) ja prints Harry oma ema, printsess Diana matusel 1997. aastal / Adam Butler/PA Wire/PA Images/Scanpix

Prints William paljastas üks kuu tagasi, et pärast ema surma peitis ta valu enda sisse, kuid see tekitas talle vaimseid probleeme. Ta suutis ema surma teema ja oma valuga tegeleda alles nüüd, aastaid hiljem.

Harry sõnul oli ta ema suurepärane ja eriti selle tõttu, et ta tutvustas talle ja vennale tavalist elu väljapool Buckinghami paleed ja kuninglikku perekonda.

«Tänau emale oskan hinnata tavalist elu ja privaatsust. Mulle ei tee teenijaskond kõike ette ja taha ära, oma sisseostud teen ise. Samas olen valvel, et mõni liiga agar fänn või kõmufotograaf ei hakka salaja minust pilte klõpsutama. Tahan elada normaalset elu ja kui ma kunagi isaks saan, siis tahan tavalist, mitte priviligeeritud elu ka oma lastele. Seda ka juhul, kui ma mingil põhjusel peaks kuningaks saama. Isegi siis tahan oma asju ise ajada, ise sisseoste teha,» teatas prints Harry.

Prints Harry Londoni Borough turul sisseoste tegemas / John Stillwell/AP/Scanpix

Prints Harry Borough turul sisseoste tegemas / POOL/REUTERS/Scanpix

Prints Harry Borough turul sisseoste tegemas / POOL/REUTERS/Scanpix

Prints Harry Londoni Borough turul / POOL/REUTERS/Scanpix

Prints Harry Londoni Borough turul / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix