Video: ufokütid leidsid Marsilt kiviringi

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et see on järjekordne viide Marsil kunagi eksisteerinud, kuid miljoneid aastaid tagasi hävinenud kultuuri kohta, edastab foxnews.com.

Marsilt leitud kiviring / Kuvatõmmis/Youtube

Youtube’i on jõudnud ka video, millel on näha seda kummalist pinnamoodi, mis ufoküttide arvates on kellegi kätetöö.

«Tegemist ei ole Marsile omase kraatriformatsiooniga, samuti ei meenuta see meie päikesesüsteemi teistel planeetidel nähtut. See kiviring on liiga ideaalse kujuga, et see saaks olla vulkaanilise või seismoloogilise tekkega. Võib oletada, et selle rajasid intelligentsed olendid ja see on osa kunagisest suuremast objektist,» teatas secureateam 10.

Youtube’is on nüüdset leidu agaralt kommenteeritud, kommenteerijate seas on ka skeptikuid, kelle arvates on tegemist loomulilkul teel tekkinud moodustisega, mitte see ei ole ehitatud «roheliste mehikeste» poolt.

Ühe iroonitseja arvates leidsid ufokütid Marsilt suure kivistunud sõõriku, mille võis sinna pillata hiiglane.

Punane planeet pakub suurt huvi nii teadlastele kui ufoküttidele, nii NASAl kui eraettevõtjatel on plaanis 15 – 20 aasta pärast teha sinna lend ja hakata rajama inimasustust.

Viimase kümne aasta jooksul on Marsilt leitud väga erinevaid objekte, samas psühholoogide arvates on tegemist fenomeniga, mis kannab nimetust pareidoolia.

Sel puhul tõlgendatakse tundmatuid objekte läbi tuntud objektide.