Trumpi uus hullumeelne idee: USA-Mehhiko piirile tuleks rajada päikeseenergiamüür

Trump käis müüri kohta välja uue hullumeelse idee, et selle võiks katta päikesepaneelidega ning paneelide toodetava energia müügi abil kaetakse müüri ehitamise ja hooldamise kulud, edastab Yle.

Donald Trump / Scott Morgan/REUTERS/Scanpix

Trump käis päikeseenergiamüüri idee välja Iowa osariigis Cedar Rapidsis peetud kõnes.

«See päikeseenergiamüür näitab head kujutlusvõimet? Päris hea idee? See idee on minu oma,» lausus USA president oma kõnes.

Donald Trump / Charlie Neibergall/AP/Scanpix

BBC teatas Trumpi ideele viidates, et Trump ei tulnud geniaalsele ideele, vaid selle pakkusid välja mitu ehitusfirmat, mis soovivad osaleda piirimüüri rajamisel.

Trump teatas Iowas, et päikesepaneelid kahandaksid ka Mehhiko kulutusi sellele müürile, samas aga oleks see betoonmüür ka silmale ilusam vaadata.

Mehhiko-USA piiril olev müür vaadatuna Mehhiko Tijuana poolelt / GUILLERMO ARIAS/AFP/Scanpix

Trump sõnas juba oma möödunud aasta presidendivalmise kampaania ajal, et kuna Mehhikost saabub USAsse palju illegaale ja tuuakse narkootikume, siis peaks kahe riigi piirimüüri maksma kinni Mehhiko. Mehhiko võime vihastas Trumpi selline seisukoht ja nad teatasid, et ei kavatse selle müüri jaoks raha välja käia. Lahvatas ka diplomaatiline sõnasõda, mis nüüdseks on siiski vaibunud.

Trump on küll määranud, et selline müür tuleb ehitada, kuid tegemist ei ole siiski prioriteediga.