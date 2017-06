Pamela Anderson tahab oma taimetoidurestorani abil aidata Julian Assange’i

Prantsuse meedia teatel on 4. juulil avatav restoran, mille taga on lisaks Andersonile ka kuulus kokk Christophe Leroy, avatud 50 päeva.

«Pamela Andersoni ja Christophe Leroy kohtumisest sündis eksklusiivse veganrestorani idee. Tegemist on prantslaslikult sensuaalse söögikohaga,» teatas Andersoni esindaja.

Pamela Anderson / Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Anderson teatas sotsiaalmeedias, kes on selle restorani esimesed külalised.

Tema postituse pealkiri oli «Why My Heart Stands With Julian» (Miks olen oma südames Julianiga), see on viide WikiLeaksi asutajale, australlasele Julian Assange’il, kes andmelekitamise eest tahetakse USAs kohtu alla anda. Lisaks kahtlustatakse teda Rootsis naiste vägistamises.

Pamela Andersoni teatel ootab ta oma restorani Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni ja esileedit Brigitte Trogneux’d, et nendega rääkida Julian Assange’i abistamise teemal.

Emmanuel Macron ja Brigitte Trogneux / Irina Kalashnikova/Sputnik/Scanpix

«Avan juulis Prantsusmaal veganrestorani, kuhu on külalistena oodatud Prantsuse president ja esileedi. Tahan hea toidu juures rääkida nendega Julian Assange’ist. Prantsusmaa peaks näitama selgroogu ja andma Julianile asüüli,» teatas Anderson sotsiaalmeedias.

Julian Assange / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Assange on juba üle nelja aasta elanud Londonis Ecuadori saatkonnas. Ta sai Ecuadorilt asüüli pärast seda, kui Rootsi prokuratuur väljastas 2010. aastal tema kohta arreteerimiskäsu. Selle taga oli kahe naise süüdistus, et Assange ründas neid seksuaalselt kui nad töötasid WikiLeaksi vabatahtlikena.

WikiLeaks avaldas tuhandeid lehekülgi USA salajasi diplomaatilisi ja sõjalisi dokumente, mis USA võimukandjate sõnul seadsid julgeoleku ohtu.

Pamela Anderson on külastanud Londonis mitmel korral Julian Assange’i ning kirjutab temast sotsiaalmeedias sageli.

Anderson teatas nüüdses postituses, et Macronil tuleks kaua aega Ecuadori saatkonnas elanud Assange’i aidata.

«Julianit silmas pidades hakkasin mõtlema, et mis on meeste juures kõige seksikam. Julian on näidanud, et selleks on julgus ja vaprus. Seksikas on ka tugevus ja see, kui mees suudab seista raskustega silmitsi,» kirjutas staar.